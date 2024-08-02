https://ria.ru/20240802/mintsifry-1963756079.html

Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников

Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников - РИА Новости, 02.08.2024

Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников

Минцифры начало создавать единую платформу для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, к работе подключатся правоохранительные органы, Банк России,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:49

2024-08-02T18:49

2024-08-02T18:49

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минцифры начало создавать единую платформу для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, к работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства, говорится на сайте министерства. "Минцифры создает единую платформу для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства", - сказано в сообщении. К концу 2026 года планируется завершить первый этап создания платформы. Единая платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу. Кроме того, с ее помощью будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. Она также позволит бороться с мошенниками превентивно. В апреле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством. Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством и будет принимать участие в ее работе. Также глава министерства Максут Шадаев сообщал в беседе с РИА Новости, что новая единая цифровая платформа по борьбе с мошенничеством сократит время взаимодействия банков, операторов и правоохранительных органов до нескольких минут или часов.

https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html

https://ria.ru/20240727/pisma-1962299078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество