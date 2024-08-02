Минцифры создаст единую платформу для защиты россиян от мошенников
Минцифры начало работу над единой платформой для защиты россиян от мошенников
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Минцифры начало создавать единую платформу для защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников, к работе подключатся правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства, говорится на сайте министерства.
"Минцифры создает единую платформу для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников. В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства", - сказано в сообщении.
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К концу 2026 года планируется завершить первый этап создания платформы.
Единая платформа позволит оперативно противодействовать мошенникам в интернете и телефонным мошенникам, навязыванию услуг, фишингу. Кроме того, с ее помощью будет автоматизировано взаимодействие уполномоченных органов и организаций. Она также позволит бороться с мошенниками превентивно.
В апреле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством.
Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством и будет принимать участие в ее работе. Также глава министерства Максут Шадаев сообщал в беседе с РИА Новости, что новая единая цифровая платформа по борьбе с мошенничеством сократит время взаимодействия банков, операторов и правоохранительных органов до нескольких минут или часов.
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