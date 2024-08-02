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Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов - РИА Новости, 02.08.2024
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10:56 02.08.2024 (обновлено: 11:13 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/migranty-1963621516.html
Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов
Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:56
2024-08-02T11:13
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, инициатива предусматривает ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля.Определяется, что режим высылки применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ, но не имеющих законных оснований для пребывания в стране, в целях обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в Российской Федерации, предусматривающий установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер контроля в сфере миграции.Устанавливается, что граждане, находящиеся в режиме высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак. Кроме того, они не будут вправе ставить недвижимость на кадастровый учёт, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции. Исключение составят ситуации переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов средств на счёт контролируемого лица и выдачи ему наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. Закон уточняет, что контролируемое лицо не сможет стать участником или учредителем религиозной или общественной организации.Предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.Информация о наличии (отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре размещается на официальном сайте оператора реестра и предоставляется бесплатно. Иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из Реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД.Контроль для мигрантов, находящихся в высылкеЗаконом определяется, что должностные лица органов внутренних дел будут вправе получать от банков сведения о банковских счетах находящихся в режиме высылки граждан. Кроме того, МВД будет вправе получать доступ в жилые и иные помещения, в которых контролируемое лицо, а также следить за такими лицами по геолокации.Предусматривается, что подлежащие административному выдворению иностранные граждане помещаются в специально отведенные помещения органов безопасности либо в специальные учреждения и содержатся в этих помещениях до исполнения решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.Если же решение о нежелательности пребывания в РФ было принято в отношении несовершеннолетнего иностранного гражданина, то аналогичное решение будет принято в отношении его законного представителя.Проход через границу по истекшему паспортуКроме того, для иностранных граждан закрепляется возможность прохода через Государственную границу РФ в страну гражданства по документу, удостоверяющему личность, с истекшим сроком годности либо с техническими неисправностями — документ должен позволять идентифицировать личность.К полномочиям пограничных органов отнесено осуществление контроля в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не только въезжающих на территорию РФ (в том числе лиц, ищущих убежище), но и выезжающих с территории РФ, а также таких лиц, следующих транзитом через территорию РФ.Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в РФ для иностранных граждан, прибывших в РФ в рамках безвизового режима — до 90 суток в течение одного года (сейчас такой период не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток).Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, за исключением положений о сокращении безвизового пребывания в РФ — это положение вступит в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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совет федерации рф, общество, россия
Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед одобрил закон о новом режиме высылки мигрантов

Совфед одобрил закон о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий новый правовой режим высылки в отношении мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в РФ, в целях их выезда из РФ, инициатива предусматривает ограничение прав и свобод таких граждан, а также применение мер контроля.
Определяется, что режим высылки применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ, но не имеющих законных оснований для пребывания в стране, в целях обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в Российской Федерации, предусматривающий установление в отношении таких лиц ограничений отдельных прав и свобод, применение мер контроля в сфере миграции.
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Устанавливается, что граждане, находящиеся в режиме высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак. Кроме того, они не будут вправе ставить недвижимость на кадастровый учёт, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции. Исключение составят ситуации переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, а также переводов средств на счёт контролируемого лица и выдачи ему наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц. Закон уточняет, что контролируемое лицо не сможет стать участником или учредителем религиозной или общественной организации.
Предусматривается создание реестра контролируемых лиц, находящихся в режиме высылки. Оператором реестра будет являться МВД РФ, а сроки создания и особенности эксплуатации реестра будут установлены кабмином.
Информация о наличии (отсутствии) сведений об иностранном гражданине в реестре размещается на официальном сайте оператора реестра и предоставляется бесплатно. Иностранный гражданин считается уведомленным о внесении сведений о нем в реестр или об исключении сведений о нем из Реестра со дня их размещения на официальном сайте МВД.
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Контроль для мигрантов, находящихся в высылке

Законом определяется, что должностные лица органов внутренних дел будут вправе получать от банков сведения о банковских счетах находящихся в режиме высылки граждан. Кроме того, МВД будет вправе получать доступ в жилые и иные помещения, в которых контролируемое лицо, а также следить за такими лицами по геолокации.
Предусматривается, что подлежащие административному выдворению иностранные граждане помещаются в специально отведенные помещения органов безопасности либо в специальные учреждения и содержатся в этих помещениях до исполнения решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
Если же решение о нежелательности пребывания в РФ было принято в отношении несовершеннолетнего иностранного гражданина, то аналогичное решение будет принято в отношении его законного представителя.
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Проход через границу по истекшему паспорту

Кроме того, для иностранных граждан закрепляется возможность прохода через Государственную границу РФ в страну гражданства по документу, удостоверяющему личность, с истекшим сроком годности либо с техническими неисправностями — документ должен позволять идентифицировать личность.
К полномочиям пограничных органов отнесено осуществление контроля в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не только въезжающих на территорию РФ (в том числе лиц, ищущих убежище), но и выезжающих с территории РФ, а также таких лиц, следующих транзитом через территорию РФ.
Кроме того, закон сокращает срок временного пребывания в РФ для иностранных граждан, прибывших в РФ в рамках безвизового режима — до 90 суток в течение одного года (сейчас такой период не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток).
Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования, за исключением положений о сокращении безвизового пребывания в РФ — это положение вступит в силу с 1 января 2025 года.
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