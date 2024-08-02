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В Ладожском озере теплоход сел на мель

В Ладожском озере теплоход сел на мель - РИА Новости, 02.08.2024

В Ладожском озере теплоход сел на мель

Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, на борту находятся 170 пассажиров, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:21

2024-08-02T10:21

2024-08-02T15:44

происшествия

ладожское озеро

северо-западная транспортная прокуратура

валаам

санкт-петербург

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, на борту находятся 170 пассажиров, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале."Теплоход сообщением остров Валаам — Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.Транспортная прокуратура начала проверку.Как отметили РИА Новости в Росморречфлоте, теплоход судоходству не мешает, разлива топлива не произошло.Для снятия судна с мели привлекли буксир.

https://ria.ru/20240501/teplokhod-1943352134.html

ладожское озеро

валаам

санкт-петербург

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происшествия, ладожское озеро, северо-западная транспортная прокуратура, валаам, санкт-петербург