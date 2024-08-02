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В Ладожском озере теплоход сел на мель - РИА Новости, 02.08.2024
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10:21 02.08.2024 (обновлено: 15:44 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/mel-1963610013.html
В Ладожском озере теплоход сел на мель
В Ладожском озере теплоход сел на мель - РИА Новости, 02.08.2024
В Ладожском озере теплоход сел на мель
Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, на борту находятся 170 пассажиров, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:21
2024-08-02T15:44
происшествия
ладожское озеро
северо-западная транспортная прокуратура
валаам
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, на борту находятся 170 пассажиров, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.&quot;Теплоход сообщением остров Валаам — Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет&quot;, — рассказали в ведомстве.Транспортная прокуратура начала проверку.Как отметили РИА Новости в Росморречфлоте, теплоход судоходству не мешает, разлива топлива не произошло.Для снятия судна с мели привлекли буксир.
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ладожское озеро
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происшествия, ладожское озеро, северо-западная транспортная прокуратура, валаам, санкт-петербург
Происшествия, Ладожское озеро, Северо-Западная транспортная прокуратура, Валаам, Санкт-Петербург
В Ладожском озере теплоход сел на мель

Прокуратура: теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера
Пассажирский теплоход К. А. Тимирязев сел на мель в акватории Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, на борту находятся 170 пассажиров, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
«

"Теплоход сообщением остров Валаам — Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.

Транспортная прокуратура начала проверку.
Как отметили РИА Новости в Росморречфлоте, теплоход судоходству не мешает, разлива топлива не произошло.
Для снятия судна с мели привлекли буксир.
Речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Самарской области пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти
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ПроисшествияЛадожское озероСеверо-Западная транспортная прокуратураВалаамСанкт-Петербург
 
 
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