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В Ладожском озере теплоход сел на мель
В Ладожском озере теплоход сел на мель - РИА Новости, 02.08.2024
В Ладожском озере теплоход сел на мель
Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, на борту находятся 170 пассажиров, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:21
2024-08-02T10:21
2024-08-02T15:44
происшествия
ладожское озеро
северо-западная транспортная прокуратура
валаам
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере, на борту находятся 170 пассажиров, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале."Теплоход сообщением остров Валаам — Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.Транспортная прокуратура начала проверку.Как отметили РИА Новости в Росморречфлоте, теплоход судоходству не мешает, разлива топлива не произошло.Для снятия судна с мели привлекли буксир.
https://ria.ru/20240501/teplokhod-1943352134.html
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происшествия, ладожское озеро, северо-западная транспортная прокуратура, валаам, санкт-петербург
Происшествия, Ладожское озеро, Северо-Западная транспортная прокуратура, Валаам, Санкт-Петербург
В Ладожском озере теплоход сел на мель
Прокуратура: теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера