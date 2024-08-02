https://ria.ru/20240802/mchs-1963590072.html

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек - РИА Новости, 02.08.2024

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек

Всего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, в том числе семь детей, сообщило МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:05

2024-08-02T07:05

2024-08-02T09:11

нижний тагил

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Всего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, в том числе семь детей, сообщило МЧС России."Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших", — уточнили в ведомстве.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, десять человек госпитализировали, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

https://ria.ru/20240802/mchs-1963579453.html

нижний тагил

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В Нижнем Тагиле спасены 15 человек Всего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек, в том числе 7 детей, сообщило МЧС России. 2024-08-02T07:05 true PT0M30S

Спасение кота из-под бетонной плиты обрушившегося дома в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле из-под бетонной плиты обрушившегося дома сотрудники МЧС спасли кота, его передали волонтерам. 2024-08-02T07:05 true PT0M04S

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нижний тагил, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле