https://ria.ru/20240802/mariupol-1963569861.html

Петербургские строители завершили восстановление 42 объектов в Мариуполе

Петербургские строители завершили восстановление 42 объектов в Мариуполе - РИА Новости, 02.08.2024

Петербургские строители завершили восстановление 42 объектов в Мариуполе

Петербургские строители к настоящему времени завершили ремонт и восстановление 42 объектов Мариуполя, еще 20 - находятся в работе, сообщил губернатор города... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:38

2024-08-02T00:38

2024-08-02T00:38

общество

мариуполь

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Петербургские строители к настоящему времени завершили ремонт и восстановление 42 объектов Мариуполя, еще 20 - находятся в работе, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Я бы хотел отметить наших петербургских строителей. Они работают очень качественно, надежно… Мы продолжаем работы. К 30 июля полностью завершили ремонт и восстановление 42 объектов. Одиннадцать объектов находятся в работе, еще по девяти ведется обследование либо проектирование", - сказал он в эфире Телеканала "78".Губернатор отметил, что среди важных объектов, которые были открыты в ходе его недавней рабочей поездки в город-побратим, - самый крупный в Мариуполе подземный переход на семь выходов. Он оборудован пандусами для колясок и электроподъемниками для маломобильных граждан, камерами видеонаблюдения и торговыми площадками. По его словам, также благодаря строителям из Петербурга в Мариуполе появилась первая стационарная баня. В ней 4 отделения, каждое из которых имеет свою парилку. Есть буфет и парикмахерская. Также первых посетителей принял обновленный Пенсионный фонд. "Самый знаковый объект - это Драматический театр. Его мы завершим в следующем году. Мы максимально сохраняем исторический облик, при этом оснастив самым современным оборудованием, как как это делается в театрах Северной столицы при реконструкции. На его открытии планируется дать концерт силами мастеров искусств Петербурга и Мариуполя", - рассказал Беглов. Он также сообщил, что петербургские специалисты уже оборудовали в Мариуполе 8 фонтанов. Губернатор рассказал, что Петербург через Центр международных и гуманитарных связей продолжает отправлять в Мариуполь гуманитарную помощь. Ее общий вес к концу июля составил почти 157 тонн. Также Северная столица продолжает оказывать непосредственную поддержку петербургским бойцам. "Мы не афишируем эту работу, но она ведется постоянно. Приходят заявки из боевых частей, в которых служат петербуржцы, от командиров именных петербургских подразделений. Город и бизнес их обеспечивает, собирает все необходимое и отправляет на линию боевого соприкосновения. Очередную такую партию отправили в июле", – отметил губернатор. По его словам, традиционно популярны петербургские баулы с индивидуальными комплектами дополнительного снаряжения. В состав последней отправленной партии вошли автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, строительные материалы, инструменты, маскировочные сети, различные специальные средства. В следующей партии будут противодронные ружья и квадрокоптеры. Соглашение об установлении побратимских связей было подписано между Мариуполем и Санкт-Петербургом 1 июня 2022 года.

https://ria.ru/20240305/mariupol-1931291177.html

https://realty.ria.ru/20240715/khusnullin-1959834565.html

https://ria.ru/20240612/podarok-1952393224.html

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общество, мариуполь, санкт-петербург, александр беглов