Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об ухудшении отношений премьера Италии и главы ЕК - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ljajeny-1963633204.html
СМИ сообщили об ухудшении отношений премьера Италии и главы ЕК
СМИ сообщили об ухудшении отношений премьера Италии и главы ЕК - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ сообщили об ухудшении отношений премьера Италии и главы ЕК
Отношения премьера Италии Джорджи Мелони и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются, итальянский премьер отправила председателю ЕК письмо, где... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:38
2024-08-02T11:38
в мире
италия
рим
брюссель
джорджа мелони
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_dd082de358f228aef34a40aad1b03bd5.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Отношения премьера Италии Джорджи Мелони и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются, итальянский премьер отправила председателю ЕК письмо, где выразила свое недовольство новым докладом комиссии о свободе итальянской печати, сообщает европейское издание Politico. Как отмечает издание, Мелони была в ярости из-за опубликованного ежегодного доклада ЕК о верховенстве права, в котором выражается обеспокоенность по поводу соблюдения свободы печати в Италии и независимости телерадиовещательной компании Rai. "Итальянский премьер и председатель Еврокомиссии были близки, но все изменилось… После публикации доклада (комиссии - ред.) Мелони незамедлительно отправила письмо председателю ЕК фон дер Ляйен", - передает издание. Издание Euractiv со ссылкой на письмо, адресованное заместителю главы Еврокомиссии Вере Юровой, 12 июля сообщало, что несколько журналистских организаций хотели попросить ЕК расследовать состояние свободы прессы в Италии. Ранее фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Мелони заявляла, что голосование евродепутатов ее партии "Братья Италии" против переизбрания фон дер Ляйен не поставит под угрозу сотрудничество Рима и Брюсселя.
https://ria.ru/20231006/skandal-1901088618.html
италия
рим
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_34435a0a6b009292da22f9ba0c3f4821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, рим, брюссель, джорджа мелони, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Италия, Рим, Брюссель, Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
СМИ сообщили об ухудшении отношений премьера Италии и главы ЕК

Politico: Мелони выразила недовольство новым докладом ЕК о свободе печати

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Отношения премьера Италии Джорджи Мелони и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются, итальянский премьер отправила председателю ЕК письмо, где выразила свое недовольство новым докладом комиссии о свободе итальянской печати, сообщает европейское издание Politico.
Как отмечает издание, Мелони была в ярости из-за опубликованного ежегодного доклада ЕК о верховенстве права, в котором выражается обеспокоенность по поводу соблюдения свободы печати в Италии и независимости телерадиовещательной компании Rai.
«
"Итальянский премьер и председатель Еврокомиссии были близки, но все изменилось… После публикации доклада (комиссии - ред.) Мелони незамедлительно отправила письмо председателю ЕК фон дер Ляйен", - передает издание.
Издание Euractiv со ссылкой на письмо, адресованное заместителю главы Еврокомиссии Вере Юровой, 12 июля сообщало, что несколько журналистских организаций хотели попросить ЕК расследовать состояние свободы прессы в Италии.
Ранее фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Мелони заявляла, что голосование евродепутатов ее партии "Братья Италии" против переизбрания фон дер Ляйен не поставит под угрозу сотрудничество Рима и Брюсселя.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
СМИ: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
6 октября 2023, 23:47
 
В миреИталияРимБрюссельДжорджа МелониУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала