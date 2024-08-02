СМИ сообщили об ухудшении отношений премьера Италии и главы ЕК
Politico: Мелони выразила недовольство новым докладом ЕК о свободе печати
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Отношения премьера Италии Джорджи Мелони и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются, итальянский премьер отправила председателю ЕК письмо, где выразила свое недовольство новым докладом комиссии о свободе итальянской печати, сообщает европейское издание Politico.
Как отмечает издание, Мелони была в ярости из-за опубликованного ежегодного доклада ЕК о верховенстве права, в котором выражается обеспокоенность по поводу соблюдения свободы печати в Италии и независимости телерадиовещательной компании Rai.
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"Итальянский премьер и председатель Еврокомиссии были близки, но все изменилось… После публикации доклада (комиссии - ред.) Мелони незамедлительно отправила письмо председателю ЕК фон дер Ляйен", - передает издание.
Издание Euractiv со ссылкой на письмо, адресованное заместителю главы Еврокомиссии Вере Юровой, 12 июля сообщало, что несколько журналистских организаций хотели попросить ЕК расследовать состояние свободы прессы в Италии.
Ранее фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Мелони заявляла, что голосование евродепутатов ее партии "Братья Италии" против переизбрания фон дер Ляйен не поставит под угрозу сотрудничество Рима и Брюсселя.
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