https://ria.ru/20240802/lekarstva-1963741221.html
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств - РИА Новости, 02.08.2024
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:35
2024-08-02T17:35
2024-08-02T17:35
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240710/minzdrav-1958785966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств
Совфед одобрил закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом).
Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.