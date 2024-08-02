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Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств - РИА Новости, 02.08.2024
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17:35 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/lekarstva-1963741221.html
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств - РИА Новости, 02.08.2024
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:35
2024-08-02T17:35
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств

Совфед одобрил закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности

© РИА Новости / Александр КряжевФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом).
Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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