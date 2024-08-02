https://ria.ru/20240802/lekarstva-1963741221.html

Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств

Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств - РИА Новости, 02.08.2024

Совет Федерации одобрил запрет на продажу просроченных лекарств

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:35

2024-08-02T17:35

2024-08-02T17:35

общество

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151617/36/1516173614_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_e06ffb710f19351536e4fdf40a54e8a1.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240710/minzdrav-1958785966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, совет федерации рф