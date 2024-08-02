https://ria.ru/20240802/klm-1963772929.html

Нидерландская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив

Нидерландская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив - РИА Новости, 02.08.2024

Нидерландская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив

Нидерландская авиакомпания KLM приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно до 26 октября, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:16

2024-08-02T20:16

2024-08-02T20:16

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ГААГА, 2 авг - РИА Новости. Нидерландская авиакомпания KLM приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно до 26 октября, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя компании. "KLM приняла решение приостановить все рейсы в Тель-Авив и обратно на длительный период. Авиакомпания не будет летать в израильский город до 26 октября", - пишет портал. По словам представителя авиакомпании, такое решение принято из соображений безопасности. Он отметил, что KLM не выполняет полеты над Израилем, Ираном и Ираком. Ранее авиакомпании ряда стран приостановили рейсы в Тель-Авив и Бейрут на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Полеты уже приостановили авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India. Fly Dubai. Мировое сообщество ожидает активных действий со стороны Ирана и его союзников в ответ на "сокрушительные удары" Израиля, среди которых убийство лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа, ликвидация высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра и бомбежка йеменского порта Ходейда.

https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, израиль, иран, klm, united airlines, lufthansa , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году