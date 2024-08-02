https://ria.ru/20240802/klm-1963772929.html
Нидерландская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив
Нидерландская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив - РИА Новости, 02.08.2024
Нидерландская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив
Нидерландская авиакомпания KLM приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно до 26 октября, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:16
2024-08-02T20:16
2024-08-02T20:16
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ГААГА, 2 авг - РИА Новости. Нидерландская авиакомпания KLM приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно до 26 октября, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на представителя компании. "KLM приняла решение приостановить все рейсы в Тель-Авив и обратно на длительный период. Авиакомпания не будет летать в израильский город до 26 октября", - пишет портал. По словам представителя авиакомпании, такое решение принято из соображений безопасности. Он отметил, что KLM не выполняет полеты над Израилем, Ираном и Ираком. Ранее авиакомпании ряда стран приостановили рейсы в Тель-Авив и Бейрут на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Полеты уже приостановили авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India. Fly Dubai. Мировое сообщество ожидает активных действий со стороны Ирана и его союзников в ответ на "сокрушительные удары" Израиля, среди которых убийство лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа, ликвидация высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра и бомбежка йеменского порта Ходейда.
https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, иран, klm, united airlines, lufthansa , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Иран, KLM, United Airlines, Lufthansa , Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нидерландская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив
Nu.nl: нидерландская KLM приостановила рейсы в Тель-Авив и обратно до 26 октября