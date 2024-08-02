https://ria.ru/20240802/kitaj-1963584111.html

Китай укрепит координацию с Бразилией по вопросу Украины

Китай укрепит координацию с Бразилией по вопросу Украины - РИА Новости, 02.08.2024

Китай укрепит координацию с Бразилией по вопросу Украины

Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Бразилией, чтобы вместе содействовать окончательному политическому разрешению украинского кризиса, заявил... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T04:55

2024-08-02T04:55

2024-08-02T04:55

в мире

китай

бразилия

россия

ли хуэй

мао нин

ван и (политик)

большая двадцатка

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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Бразилией, чтобы вместе содействовать окончательному политическому разрешению украинского кризиса, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Как сообщило министерство иностранных дел Китая, 29 июля Ли Хуэй посетил Бразилию и с представителями бразильских властей обсудил проблему украинского кризиса. "Сейчас боевые действия между Россией и Украиной по-прежнему продолжаются, способствовать охлаждению ситуации - первоочередная задача", - сказал Ли Хуэй. Он также отметил, что разработанный Китаем и Бразилией консенсус из шести пунктов по содействию политическому урегулированию украинского кризиса получил положительную реакцию более чем 110 стран. "Китай готов укреплять взаимодействие и координацию с Бразилией, чтобы вместе содействовать окончательному политическому разрешению украинского кризиса", - сказал спецпредставитель. Как указал МИД Китая, бразильская сторона высоко оценила конструктивную роль, которую Китай играет в содействии миру и переговорам, а также отметила, что Бразилия и Китай имеют схожие взгляды на ситуацию с кризисом. Бразильская сторона, сообщил МИД, "выразила готовность продолжать вместе с Китаем продвигать консенсус из шести пунктов и создавать условия для политического урегулирования". Ранее гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков писало, что сейчас создаются благоприятные условия для того, чтобы министр иностранных дел Китая Ван И принял приглашение Украины и посетил Киев. Специалист по вопросам Европы из Народного университета Китая Ван Ивэй в интервью изданию допустил, что поездка главы МИД Китая на Украину может подготовить почву для встречи Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению аналитика, вероятней всего она может произойти на полях международного мероприятия, такого как саммит АТЭС в Перу или саммит G20 в Бразилии в этом году. Кроме того, полагает он, Китай также может также настоять на приглашении России принять участие в саммите G20, что, возможно, проложит путь к прямому общению между президентом России и некоторыми западными лидерами. Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай с 28 июля направит специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя с визитами в Бразилию, Южную Африку и Индонезию для проведения четвертого раунда "челночной дипломатии" по украинскому кризису. По словам Мао Нин, с момента обострения украинского кризиса прошло почти 2,5 года, конфликт продолжается, а перспективы мирных переговоров по-прежнему неясны." Существует риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта, международное сообщество, особенно страны глобального Юга, повсеместно обеспокоены этим, а призывы содействовать смягчению ситуации стали более настойчивыми", добавила она.

https://ria.ru/20240712/peregovory-1959130845.html

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949758548.html

https://ria.ru/20240610/konflikt-1952073604.html

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в мире, китай, бразилия, россия, ли хуэй, мао нин, ван и (политик), большая двадцатка