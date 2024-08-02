https://ria.ru/20240802/ipoteka-1963667036.html

Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету

Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету - РИА Новости, 02.08.2024

Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету

Вопрос пересмотра сельской ипотеки будет рассматриваться при подготовке к Госсовету в декабре, чтобы семьи могли сами строить жилье, а не нанимать подрядчика,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:20

2024-08-02T13:20

2024-08-02T13:59

жилье

новгородская область

россия

солнечногорск

андрей никитин (политик)

форум "территория смыслов"

территория смыслов на клязьме

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос пересмотра сельской ипотеки будет рассматриваться при подготовке к Госсовету в декабре, чтобы семьи могли сами строить жилье, а не нанимать подрядчика, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов". О мерах поддержки молодых семей рассказал Никитин на форуме и ответил на вопросы. Один из них касался сельской ипотеки. Никитину пожаловались, что семьям на селе дешевле самим строиться, а не нанимать подрядчика, но условия сельской ипотеки этого не позволяют. "Этот вопрос обязательно будем обсуждать при подготовке к Госсовету в декабре, потому что звучит постоянно. Эти правила написаны без учета понимания специфики жизни населения на селе. Еще подрядчика этого надо найти где-то", - подчеркнул Никитин. Спрашивали Никитина и о возможности поддержки семей государством со средним уровнем доходов. Он отметил, что пособия ориентированы, прежде всего, на небогатые семьи, а вот для неплательщиков алиментов наказание нужно ужесточать. "За что я буду голосовать двумя руками – это за максимальное ужесточение наказания для тех, кто не платит алименты на своих детей. Отношения мужчины и женщины – это абсолютно личная вещь. А вот ответственность за своих детей должна быть обоюдной. Одна из вещей, которая в этом году появится, - это публичный реестр неплательщиков алиментов. Более жестко будет работать служба приставов", - отметил Никитин. Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2024 году молодежный форум в шестой раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.

https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html

https://ria.ru/20240122/nikitin-1922758590.html

новгородская область

россия

солнечногорск

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Алёна Пава

жилье, новгородская область, россия, солнечногорск, андрей никитин (политик), форум "территория смыслов", территория смыслов на клязьме