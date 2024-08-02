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Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету - РИА Новости, 02.08.2024
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13:20 02.08.2024 (обновлено: 13:59 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ipoteka-1963667036.html
Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету
Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету - РИА Новости, 02.08.2024
Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету
Вопрос пересмотра сельской ипотеки будет рассматриваться при подготовке к Госсовету в декабре, чтобы семьи могли сами строить жилье, а не нанимать подрядчика,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:20
2024-08-02T13:59
жилье
новгородская область
россия
солнечногорск
андрей никитин (политик)
форум "территория смыслов"
территория смыслов на клязьме
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос пересмотра сельской ипотеки будет рассматриваться при подготовке к Госсовету в декабре, чтобы семьи могли сами строить жилье, а не нанимать подрядчика, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов". О мерах поддержки молодых семей рассказал Никитин на форуме и ответил на вопросы. Один из них касался сельской ипотеки. Никитину пожаловались, что семьям на селе дешевле самим строиться, а не нанимать подрядчика, но условия сельской ипотеки этого не позволяют. "Этот вопрос обязательно будем обсуждать при подготовке к Госсовету в декабре, потому что звучит постоянно. Эти правила написаны без учета понимания специфики жизни населения на селе. Еще подрядчика этого надо найти где-то", - подчеркнул Никитин. Спрашивали Никитина и о возможности поддержки семей государством со средним уровнем доходов. Он отметил, что пособия ориентированы, прежде всего, на небогатые семьи, а вот для неплательщиков алиментов наказание нужно ужесточать. "За что я буду голосовать двумя руками – это за максимальное ужесточение наказания для тех, кто не платит алименты на своих детей. Отношения мужчины и женщины – это абсолютно личная вещь. А вот ответственность за своих детей должна быть обоюдной. Одна из вещей, которая в этом году появится, - это публичный реестр неплательщиков алиментов. Более жестко будет работать служба приставов", - отметил Никитин. Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2024 году молодежный форум в шестой раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.
https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html
https://ria.ru/20240122/nikitin-1922758590.html
новгородская область
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жилье, новгородская область, россия, солнечногорск, андрей никитин (политик), форум "территория смыслов", территория смыслов на клязьме
Жилье, Новгородская область, Россия, Солнечногорск, Андрей Никитин (политик), Форум "Территория смыслов", Территория смыслов на Клязьме

Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов"Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов"
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме Территория смыслов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов"
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос пересмотра сельской ипотеки будет рассматриваться при подготовке к Госсовету в декабре, чтобы семьи могли сами строить жилье, а не нанимать подрядчика, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов".
О мерах поддержки молодых семей рассказал Никитин на форуме и ответил на вопросы. Один из них касался сельской ипотеки. Никитину пожаловались, что семьям на селе дешевле самим строиться, а не нанимать подрядчика, но условия сельской ипотеки этого не позволяют.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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«
"Этот вопрос обязательно будем обсуждать при подготовке к Госсовету в декабре, потому что звучит постоянно. Эти правила написаны без учета понимания специфики жизни населения на селе. Еще подрядчика этого надо найти где-то", - подчеркнул Никитин.
Спрашивали Никитина и о возможности поддержки семей государством со средним уровнем доходов. Он отметил, что пособия ориентированы, прежде всего, на небогатые семьи, а вот для неплательщиков алиментов наказание нужно ужесточать.
«
"За что я буду голосовать двумя руками – это за максимальное ужесточение наказания для тех, кто не платит алименты на своих детей. Отношения мужчины и женщины – это абсолютно личная вещь. А вот ответственность за своих детей должна быть обоюдной. Одна из вещей, которая в этом году появится, - это публичный реестр неплательщиков алиментов. Более жестко будет работать служба приставов", - отметил Никитин.
Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2024 году молодежный форум в шестой раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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22 января, 13:42
 
ЖильеНовгородская областьРоссияСолнечногорскАндрей Никитин (политик)Форум "Территория смыслов"Территория смыслов на Клязьме
 
 
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