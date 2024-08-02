Пересмотр сельской ипотеки рассмотрят при подготовке к Госсовету
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов"Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов"
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов"
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вопрос пересмотра сельской ипотеки будет рассматриваться при подготовке к Госсовету в декабре, чтобы семьи могли сами строить жилье, а не нанимать подрядчика, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин на форуме "Территория смыслов".
О мерах поддержки молодых семей рассказал Никитин на форуме и ответил на вопросы. Один из них касался сельской ипотеки. Никитину пожаловались, что семьям на селе дешевле самим строиться, а не нанимать подрядчика, но условия сельской ипотеки этого не позволяют.
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"Этот вопрос обязательно будем обсуждать при подготовке к Госсовету в декабре, потому что звучит постоянно. Эти правила написаны без учета понимания специфики жизни населения на селе. Еще подрядчика этого надо найти где-то", - подчеркнул Никитин.
Спрашивали Никитина и о возможности поддержки семей государством со средним уровнем доходов. Он отметил, что пособия ориентированы, прежде всего, на небогатые семьи, а вот для неплательщиков алиментов наказание нужно ужесточать.
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"За что я буду голосовать двумя руками – это за максимальное ужесточение наказания для тех, кто не платит алименты на своих детей. Отношения мужчины и женщины – это абсолютно личная вещь. А вот ответственность за своих детей должна быть обоюдной. Одна из вещей, которая в этом году появится, - это публичный реестр неплательщиков алиментов. Более жестко будет работать служба приставов", - отметил Никитин.
Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2024 году молодежный форум в шестой раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.