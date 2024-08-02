https://ria.ru/20240802/hamas-1963701740.html

ХАМАС может не раскрыть имя преемника Хании, заявил палестинский политолог

ХАМАС может не раскрыть имя преемника Хании, заявил палестинский политолог - РИА Новости, 02.08.2024

ХАМАС может не раскрыть имя преемника Хании, заявил палестинский политолог

Палестинское движение ХАМАС может не раскрыть имя будущего преемника главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране, заявил РИА Новости палестинский... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:09

2024-08-02T15:09

2024-08-02T15:09

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АНТАКЬЯ (Турция), 2 авг - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС может не раскрыть имя будущего преемника главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране, заявил РИА Новости палестинский политолог, директор базирующейся в Турции Ассоциации сотрудников палестинских СМИ (FIMED) Ибрахим аль-Мадхун. "ХАМАС не обязательно должен объявлять, кто станет его новым главой, особенно учитывая серьезный агрессивный настрой оккупационных израильских сил, которые планируют ликвидацию всех членов руководства движения", - сказал аль-Мадхун. Он напомнил, что ХАМАС уже прибегал к подобной тактике после убийства лидера движения Абд аль-Азиза ар-Рантиси в 2004 году. По словам эксперта, вопрос о возможных преемниках Хании остается открытым. Потенциальными кандидатами являются глава ХАМАС в Газе Яхья ас-Синвар, глава политбюро ХАМАС за рубежом Халед Машааль и глава движения на Западном берегу Захир Джаббарин. "Есть целый ряд представителей руководства, в том числе экс-глава ХАМАС Муса Абу Марзук и заместитель ас-Синвара Халиль аль-Хайя, которые также могут стать преемниками Хании. Думаю, что ХАМАС определит механизм назначения преемника согласно принятым в организации процедурам", - добавил он. Глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим в пятницу опроверг РИА Новости сообщения о назначении Халеда Машааля новым главой политбюро. В движении отметили, что выборы нового главы политбюро должны состоятся после заседания его Консультативного Совета, после чего будет официально объявлено о назначении нового главы ХАМАС. Ранее в пятницу министерство иностранных дел Турции назвало Халеда Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании. Движение пока не выступало с официальными заявлениями относительно фигуры преемника Хании. Машааль возглавляет политбюро ХАМАС за рубежом, считается одним из основателей движения. В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Погибший в возрасте 62 лет Исмаил Хания считался умеренным прагматиком в движении, вел переговоры по перемирию в секторе Газа от имени ХАМАС и играл ключевую роль в процессе межпалестинского урегулирования, пользуясь глубоким уважением как соратников по движению, так и оппонентов.

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963109483.html

https://ria.ru/20240731/hamas-1963106470.html

https://ria.ru/20240302/khamas-1930675961.html

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