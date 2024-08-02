https://ria.ru/20240802/gostayna-1963739810.html
Совфед уточнил порядок оформления допуска граждан к гостайне
Совфед уточнил порядок оформления допуска граждан к гостайне - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед уточнил порядок оформления допуска граждан к гостайне
Сенаторы одобрили закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне, устанавливать в подведомственных... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:32
2024-08-02T17:32
2024-08-02T17:32
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне, устанавливать в подведомственных им органах и организациях порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне. Документом предусматривается право соответствующих органов госвласти устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим гостайну, учитывающий специфику решаемых ими задач, по согласованию с ФСБ России. Также предлагается расширить понятие "профессиональная тайна органов ФСБ", включив в нее информацию, разглашение которой может создать условия, препятствующие выполнению задач, возложенных на службу, а также ввести запрет на распространение этой информации любыми лицами, получившими к ней доступ. В рамках обеспечения собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности закрепляется возможность обработки персональных данных военнослужащих и гражданского персонала указанных органов без согласия субъекта персональных данных. В целях конкретизации полномочий ФСБ России и приведения их в соответствие с Воздушным кодексом Российской Федерации также устанавливается возможность получения органами ФСБ аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов, светотехнического, инженерно-авиационного, аэродромного, аварийно-спасательного и другого обеспечения полетов воздушных судов. Предлагается возложить на ФНС России обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния), о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах.
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963730136.html
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963623508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Совфед уточнил порядок оформления допуска граждан к гостайне
Совфед уточнил порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне, устанавливать в подведомственных им органах и организациях порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне.
Документом предусматривается право соответствующих органов госвласти устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим гостайну, учитывающий специфику решаемых ими задач, по согласованию с ФСБ России
.
Также предлагается расширить понятие "профессиональная тайна органов ФСБ", включив в нее информацию, разглашение которой может создать условия, препятствующие выполнению задач, возложенных на службу, а также ввести запрет на распространение этой информации любыми лицами, получившими к ней доступ.
В рамках обеспечения собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности закрепляется возможность обработки персональных данных военнослужащих и гражданского персонала указанных органов без согласия субъекта персональных данных.
В целях конкретизации полномочий ФСБ России и приведения их в соответствие с Воздушным кодексом Российской Федерации также устанавливается возможность получения органами ФСБ аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов, светотехнического, инженерно-авиационного, аэродромного, аварийно-спасательного и другого обеспечения полетов воздушных судов.
Предлагается возложить на ФНС
России обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния), о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах.