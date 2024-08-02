Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/germanija-1963765768.html
Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией
Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией - РИА Новости, 02.08.2024
Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией
Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией, при этом ничего не получила от Украины, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:33
2024-08-02T19:33
германия
россия
украина
алексей пушков
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией, при этом ничего не получила от Украины, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. &quot;Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия. Удивительный пример иррациональной внешней политики, в основе которой лежат не интересы, а идеологические установки, не имеющие ничего общего с национальными интересами. Их можно даже назвать принципами &quot;самоудушения&quot;, - написал он.Пушков также отметил, что беда Германии в том, что ее правящий класс давно мечтал поставить между собой и Европой знак равенства, а потому мыслит общезападными категориями. "Новая германская "мечта" несостоятельна, ибо ослабляет, а не усиливает ее. Порочная идеология уже привела один раз Германию к тотальному поражению. Теперь - благодаря другой, но также порочной идеологии - она стремительно движется в тупик собственного изготовления", - написал Пушков.
https://ria.ru/20240802/evrosoyuz-1963765004.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, украина, алексей пушков, совет федерации рф, в мире
Германия, Россия, Украина, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, В мире
Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией

Сенатор Пушков: Германия больше всех пострадала от разрыва связей с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией, при этом ничего не получила от Украины, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия. Удивительный пример иррациональной внешней политики, в основе которой лежат не интересы, а идеологические установки, не имеющие ничего общего с национальными интересами. Их можно даже назвать принципами "самоудушения", - написал он.

Пушков также отметил, что беда Германии в том, что ее правящий класс давно мечтал поставить между собой и Европой знак равенства, а потому мыслит общезападными категориями.
"Новая германская "мечта" несостоятельна, ибо ослабляет, а не усиливает ее. Порочная идеология уже привела один раз Германию к тотальному поражению. Теперь - благодаря другой, но также порочной идеологии - она стремительно движется в тупик собственного изготовления", - написал Пушков.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
ЕС утрачивает доверие мирового большинства, заявили в МИД
Вчера, 19:30
 
ГерманияРоссияУкраинаАлексей ПушковСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала