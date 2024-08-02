https://ria.ru/20240802/germanija-1963765768.html

Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией

Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией - РИА Новости, 02.08.2024

Пушков назвал страну, больше всех пострадавшую от разрыва связи с Россией

Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией, при этом ничего не получила от Украины, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:33

2024-08-02T19:33

2024-08-02T19:33

германия

россия

украина

алексей пушков

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией, при этом ничего не получила от Украины, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия. Удивительный пример иррациональной внешней политики, в основе которой лежат не интересы, а идеологические установки, не имеющие ничего общего с национальными интересами. Их можно даже назвать принципами "самоудушения", - написал он.Пушков также отметил, что беда Германии в том, что ее правящий класс давно мечтал поставить между собой и Европой знак равенства, а потому мыслит общезападными категориями. "Новая германская "мечта" несостоятельна, ибо ослабляет, а не усиливает ее. Порочная идеология уже привела один раз Германию к тотальному поражению. Теперь - благодаря другой, но также порочной идеологии - она стремительно движется в тупик собственного изготовления", - написал Пушков.

https://ria.ru/20240802/evrosoyuz-1963765004.html

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германия, россия, украина, алексей пушков, совет федерации рф, в мире