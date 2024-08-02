Рейтинг@Mail.ru
Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 02.08.2024 (обновлено: 16:50 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/flagi-1963704391.html
Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании
Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании - РИА Новости, 02.08.2024
Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании
Флаг Турции приспущен в пятницу в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме по случаю траура по убитому в результате израильской операции главе... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:16
2024-08-02T16:50
в мире
цены на нефть
израиль
турция
тегеран (город)
исмаил хания
реджеп тайип эрдоган
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_5d9a931614feedbe1e1833f2694de84b.jpg
СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Флаг Турции приспущен в пятницу в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме по случаю траура по убитому в результате израильской операции главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает госагентство Anadolu. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур в пятницу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. "В рамках национального траура по убитому Исмаилу Хании флаги приспущены над посольством Турции в Тель-Авиве и генконсульством в Иерусалиме", - пишет агентство. Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели отреагировал на заявление израильского главы МИД Исраэля Каца, отметив, что "угрозами дипломатам и убийствами переговорщиков мира не достичь".Турция с мая заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения прекращения огня в секторе Газа. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию в конце октября, турецкий посол отозван из Тель-Авива в ноябре 2023 года. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации Хании, сказала ранее РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
https://ria.ru/20240802/flag-1963726664.html
https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963076906.html
израиль
турция
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_665be11177f64d91decf35b09607ea79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, израиль, турция, тегеран (город), исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Цены на нефть, Израиль, Турция, Тегеран (город), Исмаил Хания, Реджеп Тайип Эрдоган, Али Хаменеи, ХАМАС, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Исраэль Кац, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании

Anadolu: флаг Турции приспущен в дипмиссиях в Израиле по случаю траура по Хании

© AP Photo / Adel HanaИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Adel Hana
Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Флаг Турции приспущен в пятницу в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме по случаю траура по убитому в результате израильской операции главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает госагентство Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур в пятницу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Вчера, 14:43
"В рамках национального траура по убитому Исмаилу Хании флаги приспущены над посольством Турции в Тель-Авиве и генконсульством в Иерусалиме", - пишет агентство.
Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели отреагировал на заявление израильского главы МИД Исраэля Каца, отметив, что "угрозами дипломатам и убийствами переговорщиков мира не достичь".
Турция с мая заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения прекращения огня в секторе Газа. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию в конце октября, турецкий посол отозван из Тель-Авива в ноябре 2023 года.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля
Вчера, 16:35
Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации Хании, сказала ранее РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Анкара отреагировала на убийство лидера политбюро ХАМАС в Тегеране
31 июля, 08:13
 
В миреЦены на нефтьИзраильТурцияТегеран (город)Исмаил ХанияРеджеп Тайип ЭрдоганАли ХаменеиХАМАСООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеИсраэль КацАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала