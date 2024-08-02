https://ria.ru/20240802/flagi-1963704391.html

Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании

Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании - РИА Новости, 02.08.2024

Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании

Флаг Турции приспущен в пятницу в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме по случаю траура по убитому в результате израильской операции главе... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:16

2024-08-02T15:16

2024-08-02T16:50

в мире

цены на нефть

израиль

турция

тегеран (город)

исмаил хания

реджеп тайип эрдоган

али хаменеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567793450_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_5d9a931614feedbe1e1833f2694de84b.jpg

СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Флаг Турции приспущен в пятницу в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме по случаю траура по убитому в результате израильской операции главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает госагентство Anadolu. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур в пятницу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. "В рамках национального траура по убитому Исмаилу Хании флаги приспущены над посольством Турции в Тель-Авиве и генконсульством в Иерусалиме", - пишет агентство. Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели отреагировал на заявление израильского главы МИД Исраэля Каца, отметив, что "угрозами дипломатам и убийствами переговорщиков мира не достичь".Турция с мая заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения прекращения огня в секторе Газа. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию в конце октября, турецкий посол отозван из Тель-Авива в ноябре 2023 года. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации Хании, сказала ранее РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html

https://ria.ru/20240802/flag-1963726664.html

https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963076906.html

израиль

турция

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, турция, тегеран (город), исмаил хания, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, хамас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал)