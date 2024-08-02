Дипмиссии Турции в Израиле приспустили флаги из-за траура по Хании
Anadolu: флаг Турции приспущен в дипмиссиях в Израиле по случаю траура по Хании
© AP Photo / Adel HanaИсмаил Хания
© AP Photo / Adel Hana
Исмаил Хания. Архивное фото
СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Флаг Турции приспущен в пятницу в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме по случаю траура по убитому в результате израильской операции главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, сообщает госагентство Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил национальный траур в пятницу после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
"В рамках национального траура по убитому Исмаилу Хании флаги приспущены над посольством Турции в Тель-Авиве и генконсульством в Иерусалиме", - пишет агентство.
Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели отреагировал на заявление израильского главы МИД Исраэля Каца, отметив, что "угрозами дипломатам и убийствами переговорщиков мира не достичь".
Турция с мая заявила о полном прекращении товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения прекращения огня в секторе Газа. Все израильские дипломаты, в том числе посол, покинули Турцию в конце октября, турецкий посол отозван из Тель-Авива в ноябре 2023 года.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля
Вчера, 16:35
Израиль официально не комментирует утверждения о своей причастности к ликвидации Хании, сказала ранее РИА Новости сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.