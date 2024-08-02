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Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости, 02.08.2024
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22:51 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/energetiki-1963793922.html
Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним
Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним
Сенаторы одобрили закон, запрещающий в России с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:51
2024-08-02T22:51
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, запрещающий в России с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Документ запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические. Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже. Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть у покупателя не окажется с собой документа, подтверждающего его возраст. Также закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами могут ограничить время и места продажи таких напитков. Исполнительные органы власти регионов будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Контролировать соблюдение этих запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов.
https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним

Совфед одобрил закон о запрете с марта 2025 года продажи энергетиков подросткам

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЭнергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, запрещающий в России с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики.
Документ запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические. Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.
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Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть у покупателя не окажется с собой документа, подтверждающего его возраст.
Также закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами могут ограничить время и места продажи таких напитков.
Исполнительные органы власти регионов будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Контролировать соблюдение этих запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов.
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