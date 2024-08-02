https://ria.ru/20240802/energetiki-1963793922.html

Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним

Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон о запрете продавать энергетики несовершеннолетним

Сенаторы одобрили закон, запрещающий в России с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:51

2024-08-02T22:51

2024-08-02T22:51

общество

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930493413_0:223:3006:1914_1920x0_80_0_0_e6721138fa55fb77631a256816d4f39e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, запрещающий в России с марта 2025 года продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Документ запрещает организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также продавцам-физлицам продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические. Нарушение этого запрета повлечет за собой ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже. Кроме того, по аналогии с алкоголем закон обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть у покупателя не окажется с собой документа, подтверждающего его возраст. Также закрепляется право субъектов РФ своими законами запрещать продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, в зданиях и помещениях, используемых в образовательных, медицинских, культурных и спортивных целях. Регионы своими законами могут ограничить время и места продажи таких напитков. Исполнительные органы власти регионов будут вправе ограничивать их продажу в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) и на прилегающих к ним территориях. Контролировать соблюдение этих запретов и ограничений будут уполномоченные органы регионов.

https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

https://ria.ru/20240725/fas-1961889025.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, совет федерации рф