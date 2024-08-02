https://ria.ru/20240802/ekspert-1963759027.html

Эксперт оценил влияние закона о беженцах на открытия КПП в Финляндии

Эксперт оценил влияние закона о беженцах на открытия КПП в Финляндии - РИА Новости, 02.08.2024

Эксперт оценил влияние закона о беженцах на открытия КПП в Финляндии

Принятие нового закона "о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией" не повлияет на открытие КПП на российско-финской границе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:08

2024-08-02T19:08

2024-08-02T19:08

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Принятие нового закона "о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией" не повлияет на открытие КПП на российско-финской границе, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Роман Плюснин. Двадцать второго июля в Финляндии вступил в силу закон "о временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающий выдворение беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что его принятие позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией, однако по сей день речи об этом не идет. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен после принятия закона парламентом заявила, что Финляндия может открыть пункты пересечения на границе с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью, но само принятие закона "не гарантирует" открытие границы. "Я думаю, что это (принятие закона – ред.) на открытие КПП не подействует, максимум, что возможно на основе этого закона - выдворят беженцев и всё. Пускать кого-то и выпускать в обычном формате они не будут", - сказал эксперт. Он отметил, что в действительности беженцы были предлогом для закрытия границы, более глобальной причиной является развёртывание деятельности НАТО в Финляндии, добавив, что обвинения Хельсинки в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе являются голословными, поскольку никаких доказательств нарушения международно-правовых актов финская сторона так и не предоставила. Власти Финляндии ранее обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240801/yle-1963373201.html

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в мире, финляндия, россия, москва, дмитрий песков, мария захарова, российская академия наук, нато