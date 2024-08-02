https://ria.ru/20240802/ekspert-1963582657.html

Перспектив возобновления диалога России и США по РСМД нет, заявил эксперт

Перспектив возобновления диалога России и США по РСМД нет, заявил эксперт - РИА Новости, 02.08.2024

Перспектив возобновления диалога России и США по РСМД нет, заявил эксперт

Российско-американский диалог по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) "дышал на ладан" еще до прекращения Договора, но сейчас "добит"... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:51

2024-08-02T03:51

2024-08-02T03:51

россия

сша

китай

владимир батюк

российская академия наук

договор о рсмд

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российско-американский диалог по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) "дышал на ладан" еще до прекращения Договора, но сейчас "добит" окончательно и бесповоротно, перспектив его возобновления нет, заявил РИА Новости глава центра Военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. "Российско-американский диалог, который и тогда "дышал на ладан", сейчас добит окончательно и бесповоротно. Никаких перспектив возобновления этого диалога нет", - сказал Батюк. Он отметил, что Соединенные Штаты приняли решение выйти из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не только из-за Китая, но и России. "Теперь очевидно, что против России предполагается разместить американские ракеты средней дальности в Европе, нацеленные на Российскую Федерацию. Это дает возможность американцам нанести ядерный удар по России, не прибегая к своим стратегическим ядерным силам. Это выводит стратегическую угрозу Российской Федерации на качественно новый уровень", - заключил эксперт. Научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков также считает, что перспектив возобновления Договора нет, но, по его мнению, так как США выходили из Договора в том числе из-за противостояния с Китаем, даже в случае улучшения отношений России и США, Договор восстанавливать никто бы не стал. Второго августа исполнилось пять лет с момента прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году. В соответствии с договором, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.

https://ria.ru/20240802/ekspert-1963579976.html

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россия, сша, китай, владимир батюк, российская академия наук, договор о рсмд