https://ria.ru/20240802/ekspert-1963579976.html

Без ДРСМД стала невозможна дипломатия в Европе, заявил эксперт

Без ДРСМД стала невозможна дипломатия в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 02.08.2024

Без ДРСМД стала невозможна дипломатия в Европе, заявил эксперт

Дипломатия в Европе после выхода США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стала невозможной из-за интеллектуально бедного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:14

2024-08-02T03:14

2024-08-02T03:14

россия

сша

москва

нато

договор о рсмд

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Дипломатия в Европе после выхода США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стала невозможной из-за интеллектуально бедного руководства в Вашингтоне и НАТО, считает бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски. "Мир и дипломатия не только запрещены, но в течение пяти лет были институционально невозможны в Европе, отчасти из-за ликвидации ДРСМД и невероятно слабого и интеллектуально бедного руководства США и НАТО в этот период", - сказала Квятковски РИА Новости. "Ястребам" в правительстве США нужна была линия наступления в Восточной Европе, чтобы держать Россию "в плену" на фоне военного и экономического подъема Китая, считает эксперт. Большинство американцев никогда не интересовались и не знакомились с информацией о жалобах РФ на постоянные нарушения Штатами договора, сказала Квятковски. "Выход из договора был обусловлен желанием неоконсерваторов в госдепе и других ведомствах в администрациях (Барака – ред.) Обамы, (Дональда – ред.) Трампа и (Джо – ред.) Байдена расширять НАТО на восток, а также проводить военные действия на границах России с конвенциональными и ядерными вооружениями, в частности, через Украину", - заявила она. "Последствия очевидны и опасны. США и Россия сейчас активно участвуют в дорогостоящей конкуренции в области ракет средней и малой дальности других новых технологий", - добавила эксперт. Российские возможности в этой сфере сейчас превосходят американские, считает она, но вместо договора есть расширение НАТО. Второго августа пятилетняя годовщина отказа США от ДРСМД, который был подписан в 1987 году и запрещал развитие и размещение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.

https://ria.ru/20231231/vooruzhenie-1919215711.html

https://ria.ru/20240731/zaharova-1963089139.html

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россия

сша

москва

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россия, сша, москва, нато, договор о рсмд