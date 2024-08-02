Без ДРСМД стала невозможна дипломатия в Европе, заявил эксперт
Экс-аналитик Пентагона: дипломатия в Европе невозможна после выхода США из ДРСМ
Ракетный комплекс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Дипломатия в Европе после выхода США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) стала невозможной из-за интеллектуально бедного руководства в Вашингтоне и НАТО, считает бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски.
«
"Мир и дипломатия не только запрещены, но в течение пяти лет были институционально невозможны в Европе, отчасти из-за ликвидации ДРСМД и невероятно слабого и интеллектуально бедного руководства США и НАТО в этот период", - сказала Квятковски РИА Новости.
Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД
31 декабря 2023, 07:45
"Ястребам" в правительстве США нужна была линия наступления в Восточной Европе, чтобы держать Россию "в плену" на фоне военного и экономического подъема Китая, считает эксперт. Большинство американцев никогда не интересовались и не знакомились с информацией о жалобах РФ на постоянные нарушения Штатами договора, сказала Квятковски.
"Выход из договора был обусловлен желанием неоконсерваторов в госдепе и других ведомствах в администрациях (Барака – ред.) Обамы, (Дональда – ред.) Трампа и (Джо – ред.) Байдена расширять НАТО на восток, а также проводить военные действия на границах России с конвенциональными и ядерными вооружениями, в частности, через Украину", - заявила она.
"Последствия очевидны и опасны. США и Россия сейчас активно участвуют в дорогостоящей конкуренции в области ракет средней и малой дальности других новых технологий", - добавила эксперт.
Захарова прокомментировала выход США из ДРСМД
31 июля, 09:30
Российские возможности в этой сфере сейчас превосходят американские, считает она, но вместо договора есть расширение НАТО.
Второго августа пятилетняя годовщина отказа США от ДРСМД, который был подписан в 1987 году и запрещал развитие и размещение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
МИД России прокомментировал возможную судьбу моратория на РСМД
17 апреля, 16:58