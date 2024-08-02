https://ria.ru/20240802/drsmd-1963571751.html

Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД

Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД - РИА Новости, 02.08.2024

Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД

Бывший президент США Дональд Трамп совершил "глупую ошибку", приняв в 2019 году решение о выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:01

2024-08-02T01:01

2024-08-02T01:01

сша

россия

москва

дональд трамп

филип джиральди

майк помпео

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп совершил "глупую ошибку", приняв в 2019 году решение о выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, что привело к краху существовавшей многие годы системы контроля над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики. Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В 2019 году Трамп объявил, что США приостанавливают свои обязательства по ДРСМД, а поводом для этого решения Белый дом назвал нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла. После выхода США из ДРСМД единственным соглашением, регулирующим ядерное оружие, остается Договор СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, подразумевающий ограничение числа ядерных зарядов 1550 единицами для каждой из сторон, истечет в феврале 2026 года. Диалог по его продлению в настоящее время не ведется и, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, восстановить доверие в условиях, когда США открыто объявили РФ "врагом и угрозой, которую необходимо уничтожить", невозможно. ОТКАЗ ОТ СДЕРЖИВАНИЯ"Последствиями отказа от договора стало то, что политика стратегического контроля над вооружениями между Россией и США-НАТО в значительной степени была отринута, и обе стороны разработали ракеты средней дальности с ядерным потенциалом, что повышает вероятность их применения в потенциально взрывоопасном конфликте, подобном конфликту на Украине", - прокомментировал в беседе с агентством бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и председатель Совета национальных интересов Филип Джиральди. Он рассказал, что в 2019 году в администрации Дональда Трампа не сложилось единого мнения по поводу того, стоит ли продолжать участие США в ДРСМД, несмотря на приписываемые Москве "нарушения" данного договора. В целом же, по его словам, несмотря на царившие тогда в Лондоне и Берлине "ястребиные настроения", общественное мнение всех европейских стран было на стороне сохранения договора. "Примечательно, что я работал в резидентуре ЦРУ в Гамбурге с 1982 по 1985 год, когда обсуждался вопрос о ракетах средней дальности, которые теоретически позволяли нанести разрушительный ядерный удар без предупреждения. В Германии проходили масштабные демонстрации против размещения данных ракет и в поддержку соглашения (ДРСМД – ред.)", - поведал Джиральди. По его словам, в один из дней в разгар протестов генеральное консульство США в Гамбурге оказалось в плотном кольце осады демонстрантов, которые "тысячами штурмовали" здание дипломатической миссии, требуя отказаться от размещения данного типа ракет в Европе. ИГРА МУСКУЛАМИ ПЕРЕД РОССИЕЙВ свою очередь, президент Американского университета в Москве и советский ядерный физик Эдвард Лозанский выразил уверенность в том, что в 2019 году Трамп поддался влиянию двух лиц в своем ближайшем окружении – госсекретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как напомнил Лозанский, оба эти чиновника были ярыми противниками ДРСМД и выступали за его денонсацию. "Нужно обратить внимание на двух ключевых советников Трампа по внешней политике и безопасности того времени: Помпео и Болтона. Трамп необдуманно назначил их, чтобы доказать, что является сторонником жестких подходов по отношению к России. Он совершил множество других глупых ошибок по той же причине", - заявил РИА Новости Лозанский. Американский политолог добавил, что экс-президента США "можно простить" за то, что тот оказался "новичком в политике, который чудом одержал победу на выборах в 2016 году и оказался в океане акул".

https://ria.ru/20231231/vooruzhenie-1919215711.html

https://ria.ru/20240731/zaharova-1963089139.html

https://ria.ru/20240728/rsmd-1962503295.html

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сша, россия, москва, дональд трамп, филип джиральди, майк помпео, центральное разведывательное управление (цру), нато