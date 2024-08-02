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Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД - РИА Новости, 02.08.2024
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01:01 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/drsmd-1963571751.html
Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД
Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД - РИА Новости, 02.08.2024
Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД
Бывший президент США Дональд Трамп совершил "глупую ошибку", приняв в 2019 году решение о выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T01:01
2024-08-02T01:01
сша
россия
москва
дональд трамп
филип джиральди
майк помпео
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп совершил "глупую ошибку", приняв в 2019 году решение о выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, что привело к краху существовавшей многие годы системы контроля над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики. Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В 2019 году Трамп объявил, что США приостанавливают свои обязательства по ДРСМД, а поводом для этого решения Белый дом назвал нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла. После выхода США из ДРСМД единственным соглашением, регулирующим ядерное оружие, остается Договор СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, подразумевающий ограничение числа ядерных зарядов 1550 единицами для каждой из сторон, истечет в феврале 2026 года. Диалог по его продлению в настоящее время не ведется и, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, восстановить доверие в условиях, когда США открыто объявили РФ "врагом и угрозой, которую необходимо уничтожить", невозможно. ОТКАЗ ОТ СДЕРЖИВАНИЯ"Последствиями отказа от договора стало то, что политика стратегического контроля над вооружениями между Россией и США-НАТО в значительной степени была отринута, и обе стороны разработали ракеты средней дальности с ядерным потенциалом, что повышает вероятность их применения в потенциально взрывоопасном конфликте, подобном конфликту на Украине", - прокомментировал в беседе с агентством бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и председатель Совета национальных интересов Филип Джиральди. Он рассказал, что в 2019 году в администрации Дональда Трампа не сложилось единого мнения по поводу того, стоит ли продолжать участие США в ДРСМД, несмотря на приписываемые Москве "нарушения" данного договора. В целом же, по его словам, несмотря на царившие тогда в Лондоне и Берлине "ястребиные настроения", общественное мнение всех европейских стран было на стороне сохранения договора. "Примечательно, что я работал в резидентуре ЦРУ в Гамбурге с 1982 по 1985 год, когда обсуждался вопрос о ракетах средней дальности, которые теоретически позволяли нанести разрушительный ядерный удар без предупреждения. В Германии проходили масштабные демонстрации против размещения данных ракет и в поддержку соглашения (ДРСМД – ред.)", - поведал Джиральди. По его словам, в один из дней в разгар протестов генеральное консульство США в Гамбурге оказалось в плотном кольце осады демонстрантов, которые "тысячами штурмовали" здание дипломатической миссии, требуя отказаться от размещения данного типа ракет в Европе. ИГРА МУСКУЛАМИ ПЕРЕД РОССИЕЙВ свою очередь, президент Американского университета в Москве и советский ядерный физик Эдвард Лозанский выразил уверенность в том, что в 2019 году Трамп поддался влиянию двух лиц в своем ближайшем окружении – госсекретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как напомнил Лозанский, оба эти чиновника были ярыми противниками ДРСМД и выступали за его денонсацию. "Нужно обратить внимание на двух ключевых советников Трампа по внешней политике и безопасности того времени: Помпео и Болтона. Трамп необдуманно назначил их, чтобы доказать, что является сторонником жестких подходов по отношению к России. Он совершил множество других глупых ошибок по той же причине", - заявил РИА Новости Лозанский. Американский политолог добавил, что экс-президента США "можно простить" за то, что тот оказался "новичком в политике, который чудом одержал победу на выборах в 2016 году и оказался в океане акул".
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сша, россия, москва, дональд трамп, филип джиральди, майк помпео, центральное разведывательное управление (цру), нато
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Филип Джиральди, Майк Помпео, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Американские эксперты оценили решение Трампа выйти из ДРСМД

Аналитики: выход США из ДРСМД привел к краху системы контроля над вооружениями

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп совершил "глупую ошибку", приняв в 2019 году решение о выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, что привело к краху существовавшей многие годы системы контроля над вооружениями между Вашингтоном и Москвой, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики.
Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. В 2019 году Трамп объявил, что США приостанавливают свои обязательства по ДРСМД, а поводом для этого решения Белый дом назвал нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД
31 декабря 2023, 07:45
После выхода США из ДРСМД единственным соглашением, регулирующим ядерное оружие, остается Договор СНВ-3 о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, подразумевающий ограничение числа ядерных зарядов 1550 единицами для каждой из сторон, истечет в феврале 2026 года. Диалог по его продлению в настоящее время не ведется и, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, восстановить доверие в условиях, когда США открыто объявили РФ "врагом и угрозой, которую необходимо уничтожить", невозможно.

ОТКАЗ ОТ СДЕРЖИВАНИЯ

"Последствиями отказа от договора стало то, что политика стратегического контроля над вооружениями между Россией и США-НАТО в значительной степени была отринута, и обе стороны разработали ракеты средней дальности с ядерным потенциалом, что повышает вероятность их применения в потенциально взрывоопасном конфликте, подобном конфликту на Украине", - прокомментировал в беседе с агентством бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и председатель Совета национальных интересов Филип Джиральди.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Захарова прокомментировала выход США из ДРСМД
31 июля, 09:30
Он рассказал, что в 2019 году в администрации Дональда Трампа не сложилось единого мнения по поводу того, стоит ли продолжать участие США в ДРСМД, несмотря на приписываемые Москве "нарушения" данного договора. В целом же, по его словам, несмотря на царившие тогда в Лондоне и Берлине "ястребиные настроения", общественное мнение всех европейских стран было на стороне сохранения договора.
"Примечательно, что я работал в резидентуре ЦРУ в Гамбурге с 1982 по 1985 год, когда обсуждался вопрос о ракетах средней дальности, которые теоретически позволяли нанести разрушительный ядерный удар без предупреждения. В Германии проходили масштабные демонстрации против размещения данных ракет и в поддержку соглашения (ДРСМД – ред.)", - поведал Джиральди.
По его словам, в один из дней в разгар протестов генеральное консульство США в Гамбурге оказалось в плотном кольце осады демонстрантов, которые "тысячами штурмовали" здание дипломатической миссии, требуя отказаться от размещения данного типа ракет в Европе.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД
28 июля, 13:30

ИГРА МУСКУЛАМИ ПЕРЕД РОССИЕЙ

В свою очередь, президент Американского университета в Москве и советский ядерный физик Эдвард Лозанский выразил уверенность в том, что в 2019 году Трамп поддался влиянию двух лиц в своем ближайшем окружении – госсекретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Как напомнил Лозанский, оба эти чиновника были ярыми противниками ДРСМД и выступали за его денонсацию.
"Нужно обратить внимание на двух ключевых советников Трампа по внешней политике и безопасности того времени: Помпео и Болтона. Трамп необдуманно назначил их, чтобы доказать, что является сторонником жестких подходов по отношению к России. Он совершил множество других глупых ошибок по той же причине", - заявил РИА Новости Лозанский.
Американский политолог добавил, что экс-президента США "можно простить" за то, что тот оказался "новичком в политике, который чудом одержал победу на выборах в 2016 году и оказался в океане акул".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Путин рассказал о разработке систем РСМД
28 июля, 12:10
 
СШАРоссияМоскваДональд ТрампФилип ДжиральдиМайк ПомпеоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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