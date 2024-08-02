Рейтинг@Mail.ru
Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13" - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/dron-1963579084.html
Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13"
Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13" - РИА Новости, 02.08.2024
Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13"
Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования, который позволит отрезать пути снабжения противника,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T03:03
2024-08-02T03:03
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921703400_0:87:2557:1526_1920x0_80_0_0_edbaa926037e22016b015d0914522ba8.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования, который позволит отрезать пути снабжения противника, сообщили РИА Новости в компании. "В большей степени дрон предназначен для минирования, и с этой задачей он должен справляться эффективно: за сутки можно отрезать все пути снабжения противника в радиусе 10 километров", - сказал представитель компании. По его словам, функционал усовершенствованного беспилотника значительно расширен по сравнению с предыдущими разработками за счет грузоподъемности: новый дрон "Пиранья-13" способен нести полезную нагрузку до 15 килограммов, тогда как предыдущие версии - "Пиранья-7" и "Пиранья-10" - до 2,5 и до 5 килограммов соответственно. В связи с этим они не использовались под минирование, так как средний вес мины составляет 9 килограммов. Поставки новых БПЛА в зону СВО начались недавно, и сейчас они производятся небольшими партиями из-за усложненного производственного процесса. Однако компания уже наращивает их выпуск.
https://ria.ru/20240126/dron-1923546521.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921703400_366:0:2557:1643_1920x0_80_0_0_d8959807c808d91f5cf9d3dcf6bfad9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии
Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13"

СКБ разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования "Пиранья-13"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования, который позволит отрезать пути снабжения противника, сообщили РИА Новости в компании.
«
"В большей степени дрон предназначен для минирования, и с этой задачей он должен справляться эффективно: за сутки можно отрезать все пути снабжения противника в радиусе 10 километров", - сказал представитель компании.
По его словам, функционал усовершенствованного беспилотника значительно расширен по сравнению с предыдущими разработками за счет грузоподъемности: новый дрон "Пиранья-13" способен нести полезную нагрузку до 15 килограммов, тогда как предыдущие версии - "Пиранья-7" и "Пиранья-10" - до 2,5 и до 5 килограммов соответственно. В связи с этим они не использовались под минирование, так как средний вес мины составляет 9 килограммов.
Поставки новых БПЛА в зону СВО начались недавно, и сейчас они производятся небольшими партиями из-за усложненного производственного процесса. Однако компания уже наращивает их выпуск.
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий"
26 января, 03:52
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала