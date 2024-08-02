https://ria.ru/20240802/dron-1963579084.html

Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13"

Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13" - РИА Новости, 02.08.2024

Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13"

Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования, который позволит отрезать пути снабжения противника,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:03

2024-08-02T03:03

2024-08-02T03:03

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования, который позволит отрезать пути снабжения противника, сообщили РИА Новости в компании. "В большей степени дрон предназначен для минирования, и с этой задачей он должен справляться эффективно: за сутки можно отрезать все пути снабжения противника в радиусе 10 километров", - сказал представитель компании. По его словам, функционал усовершенствованного беспилотника значительно расширен по сравнению с предыдущими разработками за счет грузоподъемности: новый дрон "Пиранья-13" способен нести полезную нагрузку до 15 килограммов, тогда как предыдущие версии - "Пиранья-7" и "Пиранья-10" - до 2,5 и до 5 килограммов соответственно. В связи с этим они не использовались под минирование, так как средний вес мины составляет 9 килограммов. Поставки новых БПЛА в зону СВО начались недавно, и сейчас они производятся небольшими партиями из-за усложненного производственного процесса. Однако компания уже наращивает их выпуск.

https://ria.ru/20240126/dron-1923546521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии