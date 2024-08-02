https://ria.ru/20240802/dotkom-1963595813.html

В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского

В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского - РИА Новости, 02.08.2024

В Германии сделали заявление после нового закона Зеленского

Украина обанкротилась, на что указывает подписанный закон Владимира Зеленского о приостановлении выплат по внешнему долгу, пишет бизнесмен и бывший владелец... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:42

2024-08-02T08:42

2024-08-02T17:12

украина

германия

киев

сергей марченко

владимир зеленский

megaupload

верховная рада украины

нина южанина

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украина обанкротилась, на что указывает подписанный закон Владимира Зеленского о приостановлении выплат по внешнему долгу, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась", — указал Дотком.Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября.В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга. Агентство Reuters 17 июня со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко сообщило, что ведомство не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат.

https://ria.ru/20240801/mwm-1963427055.html

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украина

германия

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украина, германия, киев, сергей марченко, владимир зеленский, megaupload, верховная рада украины, нина южанина, в мире, политика