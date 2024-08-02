https://ria.ru/20240802/dietolog-1963578513.html

Диетолог рассказала, кому нельзя пить квас

Диетолог рассказала, кому нельзя пить квас - РИА Новости, 02.08.2024

Диетолог рассказала, кому нельзя пить квас

Квас не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, а также страдающим сахарным диабетом второго типа, заболеваниями желудочно-кишечного тракта,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:50

2024-08-02T02:50

2024-08-02T02:50

общество

антонина стародубова

здоровье

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Квас не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, а также страдающим сахарным диабетом второго типа, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Квас обладает сладко-кислым вкусом из-за содержания простых сахаров и органических кислот – молочной и уксусной. В результате брожения образуется также углекислый газ и этиловый спирт - алкоголь, содержание которого в дрожжевом сорте кваса колеблется от 0,7% до 1,2%. Это необходимо учитывать и желательно не включать продукт в питание детей, беременных и кормящих женщин, а также людей, занятых на работах, требующих повышенного внимания", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что калорийность кваса составляет в среднем 27-30 ккал на 100 граммов напитка и представлена в основном простыми углеводами – сахарами, содержание которых в квасе составляет в среднем 5-6%. Кроме того, в состав большинства рецептур кваса промышленного производства в целях увеличения сроков хранения продукта вводится достаточно большое количество сахара и углекислый газ. "Такой квас является сладким газированным напитком, потребление которых следует ограничить, поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний. Современные российские и международные рекомендации включают ограничение потребления добавленных сахаров с рационом питания до 50 граммов в день, а сокращение потребления до 25 граммов дает дополнительные преимущества для здоровья. Таким образом, выпивая всего 350 миллилитров сладкого кваса - одну маленькую кружку, есть риск значительно превысить это количество", - рассказала врач. Она сообщила, что помимо сахаров в квасе, приготовленном по традиционному рецепту, содержатся необходимые витамины группы B, ферменты, минеральные вещества, но употреблять его следует в ограниченном количестве и выбирать сорта с наиболее низким содержанием сахара. "Квас не рекомендуется включать в ежедневный рацион людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими, например, как сахарный диабет второго типа, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, и так далее. Кроме того, для некоторых людей характерна индивидуальная непереносимость напитка и при употреблении кваса или блюд, в состав которых входит квас, например, окрошки, могут возникать диспепсические явления: повышенное газообразование, вздутие, нарушения стула, боли в животе", - подчеркнула Стародубова. Собеседница агентства добавила, что в случае непереносимости от употребления кваса лучше отказаться, а приготовить окрошку можно из свежих овощей и зелени, с добавлением нежирных сортов мяса и птицы - курицы, индейки, кролика, заправить кефиром или другим кисломолочным продуктом пониженной жирности, например, айраном, таном или пахтой.

https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html

https://ria.ru/20231027/diabet-1905673904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, антонина стародубова, здоровье