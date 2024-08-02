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Судзуки рассказал, как в Японии отреагировали на его визит в Россию - РИА Новости, 02.08.2024
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07:07 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/deputat-1963590178.html
Судзуки рассказал, как в Японии отреагировали на его визит в Россию
Судзуки рассказал, как в Японии отреагировали на его визит в Россию - РИА Новости, 02.08.2024
Судзуки рассказал, как в Японии отреагировали на его визит в Россию
Многие в Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки и считают его правильным, об этом сам депутат, только что вернувшийся РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:07
2024-08-02T07:07
россия
япония
токио
мунэо судзуки
синдзо абэ
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Многие в Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки и считают его правильным, об этом сам депутат, только что вернувшийся в Токио, сообщил в беседе с РИА Новости. Это уже второй визит Судзуки в Россию с осени прошлого года. Первый визит вызвал шквал критики в его адрес со стороны официального Токио и его соратников по Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), в которой он тогда состоял и из которой после этого вышел. "Меня критиковали люди с низким уровнем понимания. Что тогда они предлагают делать с российско-японскими отношениями? Кто-то же должен что-то делать! В этот раз так же: для меня главное, что порадовались рыбаки. Многие мне говорят, что именно в такие (трудные) времена мой визит - правильный и поддерживают его. В прошлом году шуметь начали те в Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), кто ничего не понимает во внешней политике и дипломатии. В этот раз пришло понимание, что Россия - это Мунэо Судзуки. И это понимание ширится", - сказал Судзуки, отвечая на вопрос, каково отношение к его визиту в этот раз. Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял. Его избирательный округ находится на Хоккайдо. Мунэо Судзуки только что вернулся из поездки в Москву. В ходе визита состоялись его встречи в МИД России и в Росрыболовстве.
https://ria.ru/20240729/peskov-1962669718.html
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россия, япония, токио, мунэо судзуки, синдзо абэ, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Япония, Токио, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Судзуки рассказал, как в Японии отреагировали на его визит в Россию

Японский депутат Судзуки: многие в Японии поддержали визит в Россию

© РИА Новости / Ксения НакаМунэо Судзуки
Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Ксения Нака
Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Многие в Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки и считают его правильным, об этом сам депутат, только что вернувшийся в Токио, сообщил в беседе с РИА Новости.
Это уже второй визит Судзуки в Россию с осени прошлого года. Первый визит вызвал шквал критики в его адрес со стороны официального Токио и его соратников по Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), в которой он тогда состоял и из которой после этого вышел.
«
"Меня критиковали люди с низким уровнем понимания. Что тогда они предлагают делать с российско-японскими отношениями? Кто-то же должен что-то делать! В этот раз так же: для меня главное, что порадовались рыбаки. Многие мне говорят, что именно в такие (трудные) времена мой визит - правильный и поддерживают его. В прошлом году шуметь начали те в Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), кто ничего не понимает во внешней политике и дипломатии. В этот раз пришло понимание, что Россия - это Мунэо Судзуки. И это понимание ширится", - сказал Судзуки, отвечая на вопрос, каково отношение к его визиту в этот раз.
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял. Его избирательный округ находится на Хоккайдо.
Мунэо Судзуки только что вернулся из поездки в Москву. В ходе визита состоялись его встречи в МИД России и в Росрыболовстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Япония пытается давить на тех, кто ищет контакта с Россией, заявил Песков
29 июля, 13:15
 
РоссияЯпонияТокиоМунэо СудзукиСиндзо АбэФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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