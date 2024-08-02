Судзуки рассказал, как в Японии отреагировали на его визит в Россию
Японский депутат Судзуки: многие в Японии поддержали визит в Россию
Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Многие в Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки и считают его правильным, об этом сам депутат, только что вернувшийся в Токио, сообщил в беседе с РИА Новости.
Это уже второй визит Судзуки в Россию с осени прошлого года. Первый визит вызвал шквал критики в его адрес со стороны официального Токио и его соратников по Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), в которой он тогда состоял и из которой после этого вышел.
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"Меня критиковали люди с низким уровнем понимания. Что тогда они предлагают делать с российско-японскими отношениями? Кто-то же должен что-то делать! В этот раз так же: для меня главное, что порадовались рыбаки. Многие мне говорят, что именно в такие (трудные) времена мой визит - правильный и поддерживают его. В прошлом году шуметь начали те в Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), кто ничего не понимает во внешней политике и дипломатии. В этот раз пришло понимание, что Россия - это Мунэо Судзуки. И это понимание ширится", - сказал Судзуки, отвечая на вопрос, каково отношение к его визиту в этот раз.
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии, в которой тогда состоял. Его избирательный округ находится на Хоккайдо.
Мунэо Судзуки только что вернулся из поездки в Москву. В ходе визита состоялись его встречи в МИД России и в Росрыболовстве.