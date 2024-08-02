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Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей - РИА Новости, 02.08.2024
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11:07 02.08.2024 (обновлено: 11:16 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/dannye-1963623651.html
Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей
Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий обработку в обезличенном виде изображений лиц и записей голоса москвичей без их согласия. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:07
2024-08-02T11:16
общество
москва
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий обработку в обезличенном виде изображений лиц и записей голоса москвичей без их согласия. Поправки вносятся в федеральный закон о проведении эксперимента в целях создания условий для внедрений технологий искусственного интеллекта в Москве. Как отмечается в тексте закона, региональные операторы передают в региональную информсистему изображения лиц москвичей, полученные с помощью фотовидеоустройств, а также записи их голосов, полученные при помощи звукозаписывающих устройств. Передача данных, как и последующая их обработка, "могут осуществляться без получения согласия соответствующего субъекта персональных данных", то есть, самих граждан. При этом запрещается последующее формирование составов данных из сведений, касающихся здоровья и биометрии. В законе уточняется, что региональные операторы обязаны уведомить не позднее чем за 30 дней субъекты персональных данных о передаче их данных в региональную информсистему. Отмечается, что передача данных и их обработка в информсистеме в случае получения возражения осуществляться не будут. Уполномоченный орган после получения данных обезличивает их и формирует региональные составы данных в соответствии с требованиями и в порядке, установленном правительством Москвы по согласованию с ФСБ. Кроме того, орган будет обязан обеспечивать конфиденциальность персональных данных, полученных в результате обезличивания, а также уничтожать персональные данные в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в региональную информсистему. Не допускается обработка региональных составов данных и получение результатов их обработки в случае, если это может повлечь "причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям".
https://ria.ru/20240730/gost-1962824267.html
https://ria.ru/20240729/operatory-1962723741.html
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общество, москва, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Москва, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей

Совфед принял закон об обработке обезличенных фото и записей голоса москвичей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий обработку в обезличенном виде изображений лиц и записей голоса москвичей без их согласия.
Поправки вносятся в федеральный закон о проведении эксперимента в целях создания условий для внедрений технологий искусственного интеллекта в Москве.
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Как отмечается в тексте закона, региональные операторы передают в региональную информсистему изображения лиц москвичей, полученные с помощью фотовидеоустройств, а также записи их голосов, полученные при помощи звукозаписывающих устройств. Передача данных, как и последующая их обработка, "могут осуществляться без получения согласия соответствующего субъекта персональных данных", то есть, самих граждан. При этом запрещается последующее формирование составов данных из сведений, касающихся здоровья и биометрии.
В законе уточняется, что региональные операторы обязаны уведомить не позднее чем за 30 дней субъекты персональных данных о передаче их данных в региональную информсистему. Отмечается, что передача данных и их обработка в информсистеме в случае получения возражения осуществляться не будут.
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Уполномоченный орган после получения данных обезличивает их и формирует региональные составы данных в соответствии с требованиями и в порядке, установленном правительством Москвы по согласованию с ФСБ. Кроме того, орган будет обязан обеспечивать конфиденциальность персональных данных, полученных в результате обезличивания, а также уничтожать персональные данные в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в региональную информсистему.
Не допускается обработка региональных составов данных и получение результатов их обработки в случае, если это может повлечь "причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям".
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