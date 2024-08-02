https://ria.ru/20240802/dannye-1963623651.html

Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей

Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед принял закон об обработке обезличенных данных москвичей

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий обработку в обезличенном виде изображений лиц и записей голоса москвичей без их согласия. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:07

2024-08-02T11:07

2024-08-02T11:16

общество

москва

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий обработку в обезличенном виде изображений лиц и записей голоса москвичей без их согласия. Поправки вносятся в федеральный закон о проведении эксперимента в целях создания условий для внедрений технологий искусственного интеллекта в Москве. Как отмечается в тексте закона, региональные операторы передают в региональную информсистему изображения лиц москвичей, полученные с помощью фотовидеоустройств, а также записи их голосов, полученные при помощи звукозаписывающих устройств. Передача данных, как и последующая их обработка, "могут осуществляться без получения согласия соответствующего субъекта персональных данных", то есть, самих граждан. При этом запрещается последующее формирование составов данных из сведений, касающихся здоровья и биометрии. В законе уточняется, что региональные операторы обязаны уведомить не позднее чем за 30 дней субъекты персональных данных о передаче их данных в региональную информсистему. Отмечается, что передача данных и их обработка в информсистеме в случае получения возражения осуществляться не будут. Уполномоченный орган после получения данных обезличивает их и формирует региональные составы данных в соответствии с требованиями и в порядке, установленном правительством Москвы по согласованию с ФСБ. Кроме того, орган будет обязан обеспечивать конфиденциальность персональных данных, полученных в результате обезличивания, а также уничтожать персональные данные в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в региональную информсистему. Не допускается обработка региональных составов данных и получение результатов их обработки в случае, если это может повлечь "причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям".

https://ria.ru/20240730/gost-1962824267.html

https://ria.ru/20240729/operatory-1962723741.html

https://ria.ru/20210902/dannye-1748422082.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)