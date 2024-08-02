https://ria.ru/20240802/buksir-1963663501.html

Для снятия с мели теплохода на Ладоге нужен мощный буксир, сообщил источник

Для снятия с мели теплохода на Ладоге нужен мощный буксир, сообщил источник - РИА Новости, 02.08.2024

Для снятия с мели теплохода на Ладоге нужен мощный буксир, сообщил источник

Для снятия с мели теплохода "К.А. Тимирязев" в Ладожском озере необходим более мощный буксир, чем рейдовый, поиски такого судна ведутся, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:09

2024-08-02T13:09

2024-08-02T13:09

происшествия

ладожское озеро

ленинградская область

валаам

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Для снятия с мели теплохода "К.А. Тимирязев" в Ладожском озере необходим более мощный буксир, чем рейдовый, поиски такого судна ведутся, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Ленинградской области. Теплоход "К.А. Тимирязев", следовавший по маршруту Валаам - Санкт-Петербург, сел на мель в Ладожском озере у острова Коневец, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. На борту 170 пассажиров. Пострадавших нет. Повреждений на судне нет, судоходству не препятствует. Для оказания помощи по снятию теплохода с мели привлечен рейдовый буксир. "Пока ждут более мощный буксир. По информации экипажа, пассажиров кормят и питание дают", - сообщил собеседник агентства. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что помимо 170 пассажиров на борту находятся 47 членов экипажа.

https://ria.ru/20240605/buksir-1950553865.html

ладожское озеро

ленинградская область

валаам

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происшествия, ладожское озеро, ленинградская область, валаам, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), северо-западная транспортная прокуратура