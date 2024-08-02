https://ria.ru/20240802/baykal-1963580412.html

Ученый предупредил о риске для экосистемы Байкала

Ученый предупредил о риске для экосистемы Байкала - РИА Новости, 02.08.2024

Ученый предупредил о риске для экосистемы Байкала

Экосистема Байкала начнет разрушаться, если закон, разрешающий сплошные рубки в природной территории, будет принят, заявил РИА Новости российский ученый,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:19

2024-08-02T03:19

2024-08-02T03:19

общество

байкал

россия

виктор данилов-данильян

вячеслав володин

госдума рф

российская академия наук

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экосистема Байкала начнет разрушаться, если закон, разрешающий сплошные рубки в природной территории, будет принят, заявил РИА Новости российский ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. "Если такой закон будет принят, это значит, что экосистема Байкала будет разрушаться. До каких пор она будет разрушаться - это уже вопрос не к ученым. Есть некоторая надежда, что на какой-то фазе, предшествующей точке невозврата, наконец-то схватятся за ум… Если у вас поезд идет под откос, то в какой-то момент кто-то должен нажать стоп-кран", - сказал ученый. В июле 2023 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает случаи, когда допускается сплошная рубка леса на Байкальской природной территории, и увеличивает число мероприятий по лесовосстановлению в этой зоне. Проект устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в октябре 2023 года заявил, что такое понятие, как "сплошные рубки", вызывает большое нарекание, и норма требует корректировки. Он поручил профильному Комитету при доработке законопроекта ко второму чтению найти решение, которое "оберегло бы нас от поспешных шагов".

https://sn.ria.ru/20240621/ekologiya-1954319528.html

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общество, байкал, россия, виктор данилов-данильян, вячеслав володин, госдума рф, российская академия наук