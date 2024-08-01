https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения - РИА Новости, 01.08.2024
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения
Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:13
2024-08-01T09:13
2024-08-01T09:13
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на новое видео главы киевского режима о том, что он готовит очередные соглашения с союзниками."Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна", — возмутился он.Уоллес подчеркнул, что именно Зеленский привел свою страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан. Депутат также обвинил его в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.СМИ уже писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
https://ria.ru/20240731/voyska-1963103033.html
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в мире, украина, ирландия, сша, владимир зеленский, мик уоллес, европарламент, нато, blackrock
В мире, Украина, Ирландия, США, Владимир Зеленский, Мик Уоллес, Европарламент, НАТО, BlackRock
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения
Депутат ЕП Уоллес: Зеленский распродал украинскую землю западным корпорациям