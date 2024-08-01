Рейтинг@Mail.ru
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения - РИА Новости, 01.08.2024
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения
Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:13
2024-08-01T09:13
в мире
украина
ирландия
сша
владимир зеленский
мик уоллес
европарламент
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на новое видео главы киевского режима о том, что он готовит очередные соглашения с союзниками."Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. &lt;…&gt; История не будет к тебе благосклонна", — возмутился он.Уоллес подчеркнул, что именно Зеленский привел свою страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан. Депутат также обвинил его в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.СМИ уже писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
https://ria.ru/20240731/voyska-1963103033.html
https://ria.ru/20240801/f-16-1963350844.html
украина
ирландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0a20274de13127d018c65d2b2e88457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирландия, сша, владимир зеленский, мик уоллес, европарламент, нато, blackrock
В мире, Украина, Ирландия, США, Владимир Зеленский, Мик Уоллес, Европарламент, НАТО, BlackRock
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения

Депутат ЕП Уоллес: Зеленский распродал украинскую землю западным корпорациям

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский продал землю на Украине крупным западным корпорациям, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х в ответ на новое видео главы киевского режима о том, что он готовит очередные соглашения с союзниками.
"Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна", — возмутился он.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Экс-чиновник кабинета Трампа раскрыл, на что пойдет Запад из-за Украины
Вчера, 10:39
Уоллес подчеркнул, что именно Зеленский привел свою страну к разрушению и гибели сотни тысяч граждан. Депутат также обвинил его в содействии прокси-конфликту США и НАТО с Россией.
СМИ уже писали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
F-16 с двумя ADM-160 MALD - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В США сделали заявление о России после появления F-16 на Украине
08:47
 
В миреУкраинаИрландияСШАВладимир ЗеленскийМик УоллесЕвропарламентНАТОBlackRock
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала