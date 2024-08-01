https://ria.ru/20240801/zavod-1963414380.html

Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году

Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году - РИА Новости, 01.08.2024

Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году

Завод по производству промышленных и бытовых котлов в Фурманове планируют достроить во втором квартале 2025 года, во втором полугодии – начать производство... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:16

2024-08-01T13:16

2024-08-01T13:16

ивановская область

жкх

ивановская область

фурманов

станислав воскресенский

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Завод по производству промышленных и бытовых котлов в Фурманове планируют достроить во втором квартале 2025 года, во втором полугодии – начать производство продукции, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Развитие малых городов губернатором региона Станиславом Воскресенским определено приоритетным направлением работы. Важно, что новые производства появляются в малых городах. "Развитию машиностроительной отрасли, созданию рабочих мест в малых городах мы уделяем приоритетное внимание, чтоб был определенный баланс в экономике региона. Проект компании "Брокс" признан масштабным инвестпроектом, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Ивановской области, и ему оказаны меры региональной поддержки – выделен земельный участок без торгов для строительства завода по производству котлов", - сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева, ее слова приводит пресс-служба. Общая сумма инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей. Строительная готовность нового промышленного объекта составляет 60%. Прорабатываются варианты привлечения льготных займов федерального фонда развития промышленности. Инвестор расширил первоначальный проект. Если ранее планировалось производство только промышленных паровых котлов, то теперь на заводе в Фурманове будут выпускать и бытовые водогрейные котлы. Объемы производства составят 50 промышленных и порядка 2 тысяч бытовых котлов ежегодно. На заводе создадут более 100 рабочих мест с достойной оплатой. Уже на стадии строительства задействованы подрядные организации из Ивановской области, активно используются строительные материалы местного производства, говорится в сообщении. Паровые котлы широко применяются во всех сферах - строительной, нефтяной, деревообрабатывающей промышленности, в сфере ЖКХ, на пищевых и молочных заводах, в том числе используются на предприятиях легкой промышленности.

https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html

https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html

https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html

ивановская область

фурманов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ивановская область, фурманов, станислав воскресенский