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Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году - РИА Новости, 01.08.2024
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Ивановская область
 
13:16 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/zavod-1963414380.html
Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году
Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году - РИА Новости, 01.08.2024
Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году
Завод по производству промышленных и бытовых котлов в Фурманове планируют достроить во втором квартале 2025 года, во втором полугодии – начать производство... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:16
2024-08-01T13:16
ивановская область
жкх
ивановская область
фурманов
станислав воскресенский
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Завод по производству промышленных и бытовых котлов в Фурманове планируют достроить во втором квартале 2025 года, во втором полугодии – начать производство продукции, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Развитие малых городов губернатором региона Станиславом Воскресенским определено приоритетным направлением работы. Важно, что новые производства появляются в малых городах. "Развитию машиностроительной отрасли, созданию рабочих мест в малых городах мы уделяем приоритетное внимание, чтоб был определенный баланс в экономике региона. Проект компании "Брокс" признан масштабным инвестпроектом, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Ивановской области, и ему оказаны меры региональной поддержки – выделен земельный участок без торгов для строительства завода по производству котлов", - сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева, ее слова приводит пресс-служба. Общая сумма инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей. Строительная готовность нового промышленного объекта составляет 60%. Прорабатываются варианты привлечения льготных займов федерального фонда развития промышленности. Инвестор расширил первоначальный проект. Если ранее планировалось производство только промышленных паровых котлов, то теперь на заводе в Фурманове будут выпускать и бытовые водогрейные котлы. Объемы производства составят 50 промышленных и порядка 2 тысяч бытовых котлов ежегодно. На заводе создадут более 100 рабочих мест с достойной оплатой. Уже на стадии строительства задействованы подрядные организации из Ивановской области, активно используются строительные материалы местного производства, говорится в сообщении. Паровые котлы широко применяются во всех сферах - строительной, нефтяной, деревообрабатывающей промышленности, в сфере ЖКХ, на пищевых и молочных заводах, в том числе используются на предприятиях легкой промышленности.
https://ria.ru/20231013/kontrakt-1902649715.html
https://ria.ru/20240606/ekskavatory-1951063569.html
https://ria.ru/20231004/stroitelstvo-1900494782.html
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жкх, ивановская область, фурманов, станислав воскресенский
Ивановская область, ЖКХ, Ивановская область, Фурманов, Станислав Воскресенский

Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиЗавод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году
Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Завод по производству котлов построят в ивановском Фурманове в 2025 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Завод по производству промышленных и бытовых котлов в Фурманове планируют достроить во втором квартале 2025 года, во втором полугодии – начать производство продукции, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
Развитие малых городов губернатором региона Станиславом Воскресенским определено приоритетным направлением работы. Важно, что новые производства появляются в малых городах.
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"Развитию машиностроительной отрасли, созданию рабочих мест в малых городах мы уделяем приоритетное внимание, чтоб был определенный баланс в экономике региона. Проект компании "Брокс" признан масштабным инвестпроектом, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Ивановской области, и ему оказаны меры региональной поддержки – выделен земельный участок без торгов для строительства завода по производству котлов", - сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Юлия Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
Общая сумма инвестиций составит 1,4 миллиарда рублей. Строительная готовность нового промышленного объекта составляет 60%. Прорабатываются варианты привлечения льготных займов федерального фонда развития промышленности.
Инвестор расширил первоначальный проект. Если ранее планировалось производство только промышленных паровых котлов, то теперь на заводе в Фурманове будут выпускать и бытовые водогрейные котлы. Объемы производства составят 50 промышленных и порядка 2 тысяч бытовых котлов ежегодно.
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На заводе создадут более 100 рабочих мест с достойной оплатой. Уже на стадии строительства задействованы подрядные организации из Ивановской области, активно используются строительные материалы местного производства, говорится в сообщении.
Паровые котлы широко применяются во всех сферах - строительной, нефтяной, деревообрабатывающей промышленности, в сфере ЖКХ, на пищевых и молочных заводах, в том числе используются на предприятиях легкой промышленности.
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Ивановская областьЖКХИвановская областьФурмановСтанислав Воскресенский
 
 
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