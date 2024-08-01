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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 01.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы раздались в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:15
2024-08-01T23:15
2024-08-01T23:31
специальная военная операция на украине
павлоград
днепропетровская область
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Павлограде Днепропетровской области слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".В области объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и в Кропивницком Кировоградской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
"Общественное": взрывы раздались в Павлоград Днепропетровской области Украины