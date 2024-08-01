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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 01.08.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Инфраструктура поражена в ночь на четверг взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации города Кривой... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:09

2024-08-01T08:09

2024-08-01T08:35

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Инфраструктура поражена в ночь на четверг взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, указанный район подвергся ударам. В результате взрывов, по его словам, "повреждена инфраструктура", при этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное", сообщал о серии взрывов в Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240801/herson-1963339337.html

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в мире, россия, днепропетровская область, украина, александр вилкул, дмитрий песков, вооруженные силы украины