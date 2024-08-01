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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 01.08.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
Инфраструктура поражена в ночь на четверг взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации города Кривой... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:09
2024-08-01T08:09
2024-08-01T08:35
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Инфраструктура поражена в ночь на четверг взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале. Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, указанный район подвергся ударам. В результате взрывов, по его словам, "повреждена инфраструктура", при этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное", сообщал о серии взрывов в Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, александр вилкул, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
Вилкул: в Никопольском районе Днепропетровской области прогремели взрывы
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Инфраструктура поражена в ночь на четверг взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале
.
Согласно сообщению, опубликованном в его Telegram-канале, указанный район подвергся ударам. В результате взрывов, по его словам, "повреждена инфраструктура", при этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.
Ранее в четверг украинский телеканал "Общественное", сообщал о серии взрывов в Днепропетровске.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.