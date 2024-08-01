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Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12

Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 - РИА Новости, 01.08.2024

Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12

Число пострадавших после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12, среди них шесть детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:58

2024-08-01T14:58

2024-08-01T15:06

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

россия

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12, среди них шесть детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненным данным, пострадало 12 человек, из них шесть детей. Всего в поисково-спасательных работах задействовано более 450 человек и 75 единиц техники", - говорится в сообщении.В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, причиной стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.

нижний тагил

россия

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2024

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Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле Видео разбора завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле 2024-08-01T14:58 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, россия, происшествия