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Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 - РИА Новости, 01.08.2024
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14:58 01.08.2024 (обновлено: 15:06 01.08.2024)
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Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12
Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12 - РИА Новости, 01.08.2024
Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12
Число пострадавших после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12, среди них шесть детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:58
2024-08-01T15:06
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12, среди них шесть детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По уточненным данным, пострадало 12 человек, из них шесть детей. Всего в поисково-спасательных работах задействовано более 450 человек и 75 единиц техники", - говорится в сообщении.В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, причиной стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
нижний тагил
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4.7
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Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
Видео разбора завалов на месте взрыва в Нижнем Тагиле
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нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, россия, происшествия
Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Россия, Происшествия
Число пострадавших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 12

Число пострадавших после ЧП в Нижнем Тагиле выросло до 12, из них 6 детей

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число пострадавших после обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12, среди них шесть детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненным данным, пострадало 12 человек, из них шесть детей. Всего в поисково-спасательных работах задействовано более 450 человек и 75 единиц техники", - говорится в сообщении.
В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. По предварительным данным, причиной стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанк

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8

Предварительная причина разрушений — взрыв газовоздушной смеси. Возможного последующего пожара удалось избежать.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
1 из 8

К месту вызова прибыли пожарно-спасательные службы, пять бригад скорой и две авиамедицинские бригады.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
2 из 8

Двое взрослых после ЧП находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Аварийные службы разбирают завалы после масштабного разрушения.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сотрудники МЧС обнаружили местоположение трех выживших после взрыва жителей, ведутся работы по их спасению.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Панельный дом 81 по улице Сибирская в Нижнем Тагиле был построен в 1974 году, на 1 мая 2023 года общий износ здания составлял 30%. Дом не был аварийным.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
6 из 8

Плановое техобслуживание газового оборудования в жилье проводили 26 июня, система на тот момент была исправной.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Всех жильцов из дома эвакуировали.

Прокуратура Свердловской области начала проверку.

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Нижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижнем ТагилеРоссияПроисшествия
 
 
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