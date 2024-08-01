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Варшавское восстание (1944)

Варшавское восстание (1944) - РИА Новости, 01.08.2024

Варшавское восстание (1944)

Варшавское восстание – массовое вооруженное выступление в оккупированной германскими войсками Варшаве 1 августа – 2 октября 1944 года во время Второй мировой... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:20

2024-08-01T02:20

2024-08-01T02:20

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Варшавское восстание – массовое вооруженное выступление в оккупированной германскими войсками Варшаве 1 августа – 2 октября 1944 года во время Второй мировой войны (1939-1945). Восстание было организовано руководителями Армии Крайовой (АК), ориентированной на Польское правительство в изгнании, с целью овладеть Варшавой до ее освобождения советскими войсками, разместить там эмигрантское правительство и использовать это в качестве аргумента в политической борьбе с настроенными просоветски Крайовой Радой Народовой и созданным ею временным органом управления на освобождаемых Красной армией территориях – Польским комитетом национального освобождения, а также в переговорах с союзниками, прежде всего с СССР, о послевоенном государственном устройстве Польши.В конце 1943 года, когда стало очевидным скорое вступление советских войск на территорию Польши, командование АК в соответствии с директивами эмигрантского правительства разработало план под названием "Бужа" ("Буря"). Им предусматривалось занятие АК оставленных гитлеровцами городов и установление в них власти эмигрантского правительства до подхода к ним советских войск.С приближением советских войск к границам Польши военной целью АК стала реализации плана "Буря", чтобы наступающие советские и союзные им польские войска (1-я армия Войска Польского), созданные на территории СССР, уже заставали бы на освобожденной территории сформированный аппарат власти, подчиненный эмигрантскому правительству. Кроме того, АК должна была быть готова к действиям против тех польских политических сил, которые находились в оппозиции правительству в эмиграции и были в военно-политическом отношении ориентированы на СССР.Решение о восстании было принято командованием АК, а приказ о его начале отдан командующим АК генералом Тадеушем Коморовским 31 июля без согласования с командованием Красной армии и 1-й армии Войска Польского.1 августа 1944 года в 17 часов повстанцы (около 40 тысяч человек АК, имевших лишь 3,5 тысячи единиц стрелкового оружия) развернули бои в Варшаве. Хорошо вооруженный немецкий гарнизон насчитывал около 15 тысяч человек. Вскоре он был усилен частями СС и полиции и доведен до 50 тысяч человек. Находившиеся в Варшаве небольшие контингенты Армии Людовой (просоветская подпольная военная организация) присоединились к восстанию и перешли в распоряжение варшавского командования АК, оставаясь при этом политически независимыми от нее. Восставшие захватили ряд немецких объектов, овладели значительной частью города, лишив оккупантов возможности использовать городские транзитные артерии восток – запад. Однако силы были неравными. Нехватка оружия и боеприпасов ограничивала возможность наступательных действий повстанцев и позволила немецким войскам локализовать очаги боев в отдельных районах города (Старо Място, Сьрудмесьце, Жолибож, Мокотув).19 августа гитлеровцы предприняли штурм Старо Място и в конце месяца после ожесточенных боев захватили его. В последующем они овладели Сьрудмесьце и рядом других районов. После 5 сентября единственным повстанческим районом был Чернякув.Советское руководство, несмотря на весьма сложную обстановку для советских войск в районе Варшавы (2 августа 1944 года немецко-фашистские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта), с целью оказания помощи восставшим поставило войскам 1-го Белорусского фронта задачу отразить контрудар гитлеровцев и перейти к широкому наступлению, а 1-й армии Войска Польского нанести удар с магнушевского плацдарма на Варшаву вдоль левого берега Вислы. Однако введенные немецким командованием в бой танковая дивизия "Герман Геринг" и еще две пехотные дивизии не позволили расширить плацдарм и развить наступление.29 августа по решению Ставки Верховного Главнокомандования наступление 1-го Белорусского фронта, за исключением войск правого крыла, было прекращено. Вскоре войскам фронта, в том числе и 1-й армии Войска Польского, была поставлена задача выйти к Праге – предместью Варшавы, форсировать Вислу и соединиться с повстанцами. Выполнить эту задачу не удалось. Шесть польских батальонов, переправившихся на плацдарм в районе Чернякува, понесли в боях тяжелые потери (3764 убитых и раненых), 21 сентября по приказу командующего 1-м Белорусским фронтом они были отведены за Вислу.С 14 сентября для оказания помощи повстанцам привлекались 16-я воздушная армия 1-го Белорусского фронта и полк ночных бомбардировщиков "Краков" Войска Польского.Несмотря на помощь, положение повстанцев усложнялось. Потери плацдармов на Висле, падение Мокотува, нехватка боеприпасов и продуктов питания вынудили командование АК начать 28 сентября переговоры с немецко-фашистским командованием о капитуляции. 2 октября командование АК капитулировало. Восстание, длившееся 63 дня, потерпело поражение. По условиям капитуляции командующий АК Коморовский, состав главного штаба, все офицеры и солдаты АК, находившиеся в Варшаве, должны были сдаться немцам, а население Варшавы – эвакуировано.В ходе боев погибло 18 тысяч повстанцев, 25 тысяч было ранено. Потери гражданского населения составили свыше 200 тысяч убитыми, оставшихся в живых гитлеровцы выселили из города, при этом около 69 тысяч человек были отправлены в концентрационные лагеря вопреки условиям соглашения о капитуляции, более 87 тысяч отправлены на принудительные работы в Германию. Немецкие войска потеряли около 17 тысяч убитыми и пропавшими без вести и около девяти тысяч ранеными. Левобережная Варшава почти на 90% была разрушена.Варшава была освобождена советскими войсками совместно с 1-й армией Войска Польского 17 января 1945 года. В 2004 году к 60-й годовщине восстания в польской столице был открыт музей Варшавского восстания. 29 июля 2009 года президент Польши Лех Качиньский предложил учредить в стране новый государственный праздник, посвященный Варшавскому восстанию 1944 года. 7 декабря 2009 года вступил в силу закон об "Установлении государственного праздника в память жертв Варшавского восстания". (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. В 8 т. Т. 2. М.: Воениздат, 2004)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, лех качиньский, варшава, польша, ссср, варшавское восстание 1944 года: почему не помогла красная армия?, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)