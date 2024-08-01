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Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) - РИА Новости, 01.08.2024

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) – крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:55

2024-08-01T03:55

2024-08-01T03:55

справки

москва

вднх

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Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) – крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных пространств Москвы. История главной выставки страны началась в феврале 1935 года, когда на II Всесоюзном Съезде колхозников-ударников было решено открыть в 1937 году (к 20-летию Октябрьской революции) сельскохозяйственную выставку. Из множества проектов, был выбран проект архитектора Вячеслава Олтаржевского.Композиция генплана включала три главных звена: вступительную площадь перед Главным павильоном, площадь Народов СССР (площадь Колхозов) и производственный центр сельского хозяйства с павильоном Механизации (ныне - площадь Промышленности с павильоном "Космос"). Во второй половине 1935 года началось строительство. Здания из деревянных деталей возводились медленно. Открытие выставки дважды переносилось.1 августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) была торжественно открыта. На церемонии присутствовали 10 тысяч человек, руководители партии и СССР. Грандиозный выставочный комплекс раскинулся на площади 136 гектаров, было построено более 250 больших и малых зданий, разбиты парки, цветники, площади и фонтаны, проложены улицы, посажены плодовые сады.На аллее перед Главным входом была установлена 24-метровая скульптурная группа "Рабочий и колхозница" с серпом и молотом в руках – выдающийся памятник монументального искусства работы Веры Мухиной. За вступительной аллеей ВСХВ открывалась площадь Колхозов (ныне - площадь "Дружбы народов"), вокруг которой выросли павильоны союзных республик, краев и областей. За ними простиралась площадь Механизации с одноименным павильоном.По замыслу, посетители, обходя территорию выставки, как бы совершали путешествие по всей огромной стране – от Балтики до Камчатки и от Северного Ледовитого океана до Памира. Павильон каждой республики отражал ее национальный колорит и традиции.В первые 85 дней работы ВСХВ ее увидели более 3,5 миллиона посетителей.Выставка стала привычным местом отдыха москвичей и туристов. Она работала без изменений вплоть до начала Великой Отечественной войны (1941-1945). За годы войны погибли 127 из 260 работников ВСХВ.В 1941-1954 годах выставка была закрыта. В 1948 году Совет министров принял решение возродить ВСХВ. Открытие состоялось в 1954 году. В ходе реконструкции территория была увеличена до 207 гектаров. Появились фонтаны "Каменный цветок" и "Золотой колос", а также знаменитый "Дружба народов" – один из главных символов ВДНХ. Он выполнен в виде золотых статуй девушек, символизирующих 16 республик СССР. Они стоят вокруг золотого снопа пшеницы и подсолнухов, а в руках у каждой растение, которое чаще всего выращивалось в этой республике. Большинство павильонов были перестроены. В качестве нового Главного входа (стал называться Северным) архитектор Иннокентий Мельчаков построил монументальную пятипролетную триумфальную арку. На ее вершину установили скульптуру "Тракторист и колхозница", которые держат на 32-метровой высоте сноп колосьев – символ тяжелой промышленности и сельского хозяйства. Ныне скульптура является объектом культурного наследия федерального значения. В 1958 году была образована Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), включившая существовавшую к этому времени промышленную выставку, а также строительную выставку на Фрунзенской набережной.В 1963 году Совет министров принял постановление "О перестройке работы ВДНХ СССР". С того периода выставка стала круглогодичной.В 1960-1970-х годах комплекс был дополнен павильонами: "Вычислительная техника", "Товары народного потребления", "Газовая промышленность" " и другими. Самым заметным прибавлением к модернистской части выставки стал огромный павильон СССР, привезенный с Монреальской выставки 1967 года.В середине 1980-х годов некоторые постройки разрушались или перестраивались, так как к тому времени многие деревянные строения сильно обветшали.В 1988 году ВДНХ была переведена на хозрасчет, а затем лишилась государственного финансирования. Руководством было принято решение о сдаче павильонов и других полезных площадей в аренду.В 1989 году ВДНХ была преобразована во Всесоюзный, а затем во Всероссийский выставочный центр (ВВЦ).Указом президента России от 23 июня 1992 года ВДНХ была преобразована в ОАО "ГАО ВВЦ". К 1994 году в павильонах ВВЦ были закрыты практически все экспозиции, за исключением павильонов отраслей животноводства, которые к первой половине 2000-х так же были ликвидированы.В 1993 году, после крупного пожара, на государственную охрану были поставлены 49 павильонов и сооружений, каскад искусственных прудов со всей прилегающей территорией, Мичуринский сад, Дубовая роща (Шереметьевская дубрава), Каштановая роща и даже цветочные партеры, планировочная структура 1939-1954 годов. В 1994 году список был дополнен 35 отдельными зданиями. Некоторые павильоны сохранить не удалось. В 2005 году очередной пожар уничтожил павильон "Охота и звероводство", в 2011 году сгорел павильон "Ветеринария" с росписями Василия Фаворского.В начале 2000-х руководство ВВЦ приняло решение развивать выставочное направление. В 2009 году в дополнение к трем выставочным павильонам (№ 20, 57 и 69) открылся мультимедийный павильон № 75 ("МосЭкспо"). Павильон стал центром проведения международных мероприятий и собственных выставочно-конгрессных проектов.В ноябре 2013 года указом президента России в собственность города Москвы были переданы находящиеся в федеральной собственности 69,79% акций ОАО "Государственное акционерное общество "Всероссийский выставочный центр" (Москва). В начале 2014 года правительство Москвы стало единственным акционером ОАО "ГАО ВВЦ", консолидировав 100% акций компании.В 2014 году подавляющее большинство москвичей проголосовали за возвращение Всероссийскому выставочному центру исторического названия – ВДНХ. В 2014 году началась программа возрождения комплекса. В 2014-2016 годах в рамках первого этапа программы были проведены ремонтные работы в павильонах, ликвидировали торговые точки и вывезли тонны мусора. Восстановлено более 500 тысяч квадратных метров асфальта, более 22 тысяч квадратных метров цветников, уложено свыше 125 гектаров газонов, высажено более одного миллиона однолетних цветов, 18 тысяч кустов роз и 20 тысяч кустарников. В июле 2014 года парк "Останкино" объединился с ВДНХ. В результате в Москве появился крупнейший городской парк, объединяющий ВДНХ, Останкинский парк и Главный ботанический сад. Она стал самой большой зоной отдыха в Москве – около 540 гектаров. В 2015 году на ВДНХ открылись новые пространства: центр океанографии и морской биологии "Москвариум", исторический парк "Россия – моя история", развлекательно-образовательный центр "Городская ферма", "Робостанция" и другие.В 2016 году выставка пополнилась павильоном "Умный город", открылся Парк ремесел.В 2017 году на ВДНХ начался второй этап возрождения – масштабная реконструкция и благоустройство территории. К концу 2023 года на ВДНХ были отреставрированы более 30 объектов культурного наследия, приведены в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос". Были обновлены девять павильонов. В 2018 году на ВДНХ был открыт крупнейший в современной России космический музейный комплекс – центр "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне "Космос"; также был открыт образовательно-досуговый комплекс "Техноград", в котором можно освоить более 40 специальностей.Весной 2019 года в отреставрированном павильоне "Земледелие" открылся Центр славянской письменности "Слово".14 июня 2019 года после реставрации открылся Зеленый театр ВДНХ, который стал вмещать до трех тысяч зрителей. В 2023 году на ВДНХ был открыт павильон "Атом". Площадь семиэтажного здания – 25,3 тысячи квадратных метров. Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты.С 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ проходила Международная выставка-форум "Россия". Ее посетили более 18,5 миллионов человек. На ней были представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, была организована культурная, деловая и образовательная программа.В настоящее время ВДНХ – это 325 гектаров с историческими павильонами, арками, музеями, прудами, парками, аллеями, фонтанами, цветниками, скульптурами, 49 объектов культурного наследия.Согласно комплексной концепции развития, территория ВДНХ включит семь зон, каждая из них имеет свою тему, образ и смысл. Это Центральная аллея с выставочным пространством "Музейный город", всесезонный тематический Парк аттракционов, образовательный кластер "Парк знаний", Ландшафтный парк, Парк ремесел, зона ЭКСПО и парк "Останкино".Ежегодно ВДНХ посещают порядка 30 миллионов гостей.В июле 2024 года президент России Владимир Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета за вклад в реализацию общественно значимых проектов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, вднх