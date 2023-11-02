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В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023
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18:52 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/pavilon-1907039593.html
В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ
В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023
В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ
Павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:52
2023-11-02T18:52
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россия
ссср
александр новак
сергей собянин
сергей кириенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. В открытии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. "Это действительно грандиозное событие. Такие объекты в стране вводятся редко. Я считаю, что один из уникальных объектов музейной культуры и образования, технологий, построенных в нашей стране за последнее десятилетие. …Мне очень хотелось, чтобы "Росатом" был достойно представлен на выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что при обсуждении проектов будущего павильона был в итоге выбран "самый сложный и самый невероятный". Этот проект воплотился именно так, как и был задуман. "Он смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и буклетах! Я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник и для ВДНХ, и Москвы, и нашей страны", - заявил мэр. Как отметил Новак, это одно из важнейших событий в жизни Москвы и страны в целом. Павильон "Атом" - это крупнейшая выставка ядерной энергетики, и здесь будет возможность ознакомиться с "великим прошлым, настоящим и будущим нашей атомной отрасли". Новый павильон "АТОМ" представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три - подземные. Общая площадь составляет 25,3 тысячи квадратных метров, в том числе 1,2 тысячи квадратных метров - эксплуатируемая кровля. Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты. Одновременно павильон "Атом" может вместить до 2 тысяч посетителей.
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москва, россия, ссср, александр новак, сергей собянин, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Москва, Россия, СССР, Александр Новак, Сергей Собянин, Сергей Кириенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ

Собянин: павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на открытии павильона "Атом" на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на открытии павильона Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на открытии павильона "Атом" на ВДНХ
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
В открытии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители на открытии павильона "Атом" на ВДНХ.
Посетители на открытии павильона Атом на ВДНХ
Посетители на открытии павильона "Атом" на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 2
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии павильона "Атом" на ВДНХ.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии павильона Атом на ВДНХ
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии павильона "Атом" на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 2
Посетители на открытии павильона "Атом" на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 2
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии павильона "Атом" на ВДНХ.
© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 2
«
"Это действительно грандиозное событие. Такие объекты в стране вводятся редко. Я считаю, что один из уникальных объектов музейной культуры и образования, технологий, построенных в нашей стране за последнее десятилетие. …Мне очень хотелось, чтобы "Росатом" был достойно представлен на выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке", - сказал Собянин.
Он подчеркнул, что при обсуждении проектов будущего павильона был в итоге выбран "самый сложный и самый невероятный". Этот проект воплотился именно так, как и был задуман. "Он смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и буклетах! Я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник и для ВДНХ, и Москвы, и нашей страны", - заявил мэр.
Как отметил Новак, это одно из важнейших событий в жизни Москвы и страны в целом. Павильон "Атом" - это крупнейшая выставка ядерной энергетики, и здесь будет возможность ознакомиться с "великим прошлым, настоящим и будущим нашей атомной отрасли".
Новый павильон "АТОМ" представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три - подземные. Общая площадь составляет 25,3 тысячи квадратных метров, в том числе 1,2 тысячи квадратных метров - эксплуатируемая кровля. Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты. Одновременно павильон "Атом" может вместить до 2 тысяч посетителей.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
31 октября, 12:52
 
МоскваРоссияСССРАлександр НовакСергей СобянинСергей КириенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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