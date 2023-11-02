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В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ

В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023

В Москве открыли павильон "Атом" на ВДНХ

Павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:52

2023-11-02T18:52

2023-11-02T18:52

москва

россия

ссср

александр новак

сергей собянин

сергей кириенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. В открытии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. "Это действительно грандиозное событие. Такие объекты в стране вводятся редко. Я считаю, что один из уникальных объектов музейной культуры и образования, технологий, построенных в нашей стране за последнее десятилетие. …Мне очень хотелось, чтобы "Росатом" был достойно представлен на выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что при обсуждении проектов будущего павильона был в итоге выбран "самый сложный и самый невероятный". Этот проект воплотился именно так, как и был задуман. "Он смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и буклетах! Я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник и для ВДНХ, и Москвы, и нашей страны", - заявил мэр. Как отметил Новак, это одно из важнейших событий в жизни Москвы и страны в целом. Павильон "Атом" - это крупнейшая выставка ядерной энергетики, и здесь будет возможность ознакомиться с "великим прошлым, настоящим и будущим нашей атомной отрасли". Новый павильон "АТОМ" представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три - подземные. Общая площадь составляет 25,3 тысячи квадратных метров, в том числе 1,2 тысячи квадратных метров - эксплуатируемая кровля. Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты. Одновременно павильон "Атом" может вместить до 2 тысяч посетителей.

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москва, россия, ссср, александр новак, сергей собянин, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"