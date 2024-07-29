https://ria.ru/20240729/orden-1962701652.html
Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета
Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета - РИА Новости, 29.07.2024
Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета за вклад в реализацию общественно значимых проектов. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T14:32
2024-07-29T14:32
2024-07-29T15:43
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета за вклад в реализацию общественно значимых проектов.Указ президента о государственных наградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность наградить орденом Почета коллектив акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства", город Москва", - говорится в документе.Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил орденом Дружбы руководителя столичного департамента средств массовой информации и рекламы Ивана Шубина.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета
Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета за вклад в значимые проекты
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин наградил коллектив ВДНХ орденом
Почета за вклад в реализацию общественно значимых проектов.
Указ президента о государственных наградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность наградить орденом Почета коллектив акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства", город Москва", - говорится в документе.
Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил орденом Дружбы руководителя столичного департамента средств массовой информации и рекламы Ивана Шубина.