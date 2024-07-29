https://ria.ru/20240729/orden-1962701652.html

Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета

Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета - РИА Новости, 29.07.2024

Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета за вклад в реализацию общественно значимых проектов. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T14:32

2024-07-29T14:32

2024-07-29T15:43

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив ВДНХ орденом Почета за вклад в реализацию общественно значимых проектов.Указ президента о государственных наградах опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность наградить орденом Почета коллектив акционерного общества "Выставка достижений народного хозяйства", город Москва", - говорится в документе.Также за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил орденом Дружбы руководителя столичного департамента средств массовой информации и рекламы Ивана Шубина.

https://ria.ru/20240530/nagrazhdenie-1949423114.html

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россия, владимир путин, общество