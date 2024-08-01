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Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании - РИА Новости, 01.08.2024
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21:35 01.08.2024 (обновлено: 21:49 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/traur-1963551129.html
Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании
Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании - РИА Новости, 01.08.2024
Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании
Однодневный национальный траур в пятницу объявлен в Турции после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, указ подписан президентом Реджепом... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:35
2024-08-01T21:49
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
тегеран (город)
исмаил хания
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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Однодневный национальный траур в пятницу объявлен в Турции после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, указ подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа."Чтобы продемонстрировать нашу поддержку палестинскому делу и нашу солидарность с палестинскими братьями и сестрами после гибели Исмаила Хании, объявляю национальный траур 2 августа", - сообщил в соцсетях Эрдоган и опубликовал указ.Согласно указу, флаги в диппредставительствах по всему миру и в госучреждениях будут приспущены.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, тегеран (город), исмаил хания, хамас, оон, иран, израиль, али хаменеи, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Эрдоган объявил в Турции национальный траур в связи с гибелью Хании

Эрдоган объявил 2 августа днем национального траура в связи с гибелью Хании

© AP Photo / Mohammed ZaatariПортрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Однодневный национальный траур в пятницу объявлен в Турции после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, указ подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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"Чтобы продемонстрировать нашу поддержку палестинскому делу и нашу солидарность с палестинскими братьями и сестрами после гибели Исмаила Хании, объявляю национальный траур 2 августа", - сообщил в соцсетях Эрдоган и опубликовал указ.
Согласно указу, флаги в диппредставительствах по всему миру и в госучреждениях будут приспущены.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСООНИранИзраильАли ХаменеиУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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