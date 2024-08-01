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Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/svo-1963383980.html
Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм
Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм - РИА Новости, 01.08.2024
Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поблагодарила участников специальной военной операции за мужество и героизм. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:30
2024-08-01T11:30
специальная военная операция на украине
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поблагодарила участников специальной военной операции за мужество и героизм. "Еще раз хочу высказать огромные слова благодарности нашим бойцам. Всегда смотрим, с каким мужеством, с каким героизмом они борются, как они защищают своих товарищей, какие они умельцы, как они стали активно использовать новые технологии. Низкий им поклон и благодарность за их труд", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.Матвиенко отметила, что СВО продвигается успешно."Успешно продвигается специальная военная операция...", - сказала Матвиенко.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм

Матвиенко: участники СВО борются с мужеством и героизмом, низкий им поклон

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поблагодарила участников специальной военной операции за мужество и героизм.
"Еще раз хочу высказать огромные слова благодарности нашим бойцам. Всегда смотрим, с каким мужеством, с каким героизмом они борются, как они защищают своих товарищей, какие они умельцы, как они стали активно использовать новые технологии. Низкий им поклон и благодарность за их труд", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
Матвиенко отметила, что СВО продвигается успешно.
"Успешно продвигается специальная военная операция...", - сказала Матвиенко.
Вручение золотых звезд Героев России участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Шойгу вручил "Золотые Звезды" участникам СВО, проявившим мужество и героизм
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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