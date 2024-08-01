https://ria.ru/20240801/svo-1963383980.html

Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм

Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм - РИА Новости, 01.08.2024

Совфед поблагодарил участников СВО за мужество и героизм

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поблагодарила участников специальной военной операции за мужество и героизм. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:30

2024-08-01T11:30

2024-08-01T11:30

специальная военная операция на украине

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поблагодарила участников специальной военной операции за мужество и героизм. "Еще раз хочу высказать огромные слова благодарности нашим бойцам. Всегда смотрим, с каким мужеством, с каким героизмом они борются, как они защищают своих товарищей, какие они умельцы, как они стали активно использовать новые технологии. Низкий им поклон и благодарность за их труд", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.Матвиенко отметила, что СВО продвигается успешно."Успешно продвигается специальная военная операция...", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20240222/medali-1928908525.html

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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф