Японский депутат Судзуки рассказал о встрече с Галузиным
Депутат Судзуки рассказал о встрече с замглавы МИД России Галузиным
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, совершивший визит в Москву, рассказал о своей встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, в ходе которого они обсудили региональную повестку и ситуацию на Украине.
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"Я провел встречу с замглавы МИД Галузиным, которая длилась около двух часов. Замглавы МИД Галузин ответственен за вопросы вокруг Центральной Азии и Украины, и он в деталях рассказал о текущей ситуации. Он продемонстрировал твердую уверенность в превосходстве России и выразил мнения и суждения, аналогичные тем, что я обычно говорю сам", - отметил японский политик в своем блоге.
Судзуки также вновь подчеркнул, что в ходе встречи Галузин вновь заявил, что "Россия желает мира и прекращения огня", а также "подверг резкой критике позицию Украины".
Политик также рассказал о встречах с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, в ходе которой также обсуждался украинский вопрос, с заместителем директора Третьего департамента МИД РФ Сергеем Жестким, который сообщил ему, что ремонт маяка на острове Сигнальном должен завершиться 3 августа, после чего будет проведена оценка безопасности и рассмотрен вопрос о возобновлении промысла морской капусты.
Кроме этого, по словам Судзуки, он также провел встречу с заместителей руководителя Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым, в ходе которой призвал российскую сторону снять запрет на импорт японской рыбной продукции и возобновить промысел японскими рыбаками. Японский политик также призвал к возобновлению посещений могил бывшими жителями Курильских островов.
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки находился с визитом в Москве с 28 по 31 июля.