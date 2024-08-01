https://ria.ru/20240801/sovet-1963416234.html

Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове

Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове - РИА Новости, 01.08.2024

Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове

Федеративный совет Союза журналистов России состоится в Кирове 2 августа, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:28

2024-08-01T13:28

2024-08-01T13:28

кировская область

россия

киров

кировская область

александр соколов

союз журналистов россии

соловьев владимир (журналист)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Федеративный совет Союза журналистов России состоится в Кирове 2 августа, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. "Заседание Федеративного совета СЖР впервые пройдет на региональной площадке. Событие приурочено к всероссийскому медиафоруму "На семи холмах", который стартовал в Кирове 1 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в год 650-летия вятской столицы Киров впервые принимает представителей СМИ сразу из 47 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Камчатку, Республику Крым, Донецкую Народную Республику, Херсонскую область – всего более 350 человек. Вице-губернатор Кировской области Андрей Лучинин обратился к участникам форума и Федеративного совета, отметив, что более половины регионов России "направили лучших журналистов на вятскую землю", и от имени губернатора Кировской области Александра Соколова поблагодарил их за то, что они "нашли возможность приехать и разделить радость юбилея города Кирова". "В рамках форума будут работать 15 образовательных и дискуссионных площадок. В программе – лекции, круглые столы, мастер-классы с участием известных в России и за рубежом журналистов, руководителей Союза журналистов РФ Владимира Соловьева, Владимира Касютина, Алексея Вишневского, Ашота Джазояна, Романа Серебряного и многих других", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240131/kirov-1924630813.html

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Алёна Пава

россия, киров, кировская область, александр соколов, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)