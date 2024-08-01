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Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове - РИА Новости, 01.08.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
13:28 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/sovet-1963416234.html
Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове
Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове - РИА Новости, 01.08.2024
Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове
Федеративный совет Союза журналистов России состоится в Кирове 2 августа, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:28
2024-08-01T13:28
кировская область
россия
киров
кировская область
александр соколов
союз журналистов россии
соловьев владимир (журналист)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Федеративный совет Союза журналистов России состоится в Кирове 2 августа, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. "Заседание Федеративного совета СЖР впервые пройдет на региональной площадке. Событие приурочено к всероссийскому медиафоруму "На семи холмах", который стартовал в Кирове 1 августа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в год 650-летия вятской столицы Киров впервые принимает представителей СМИ сразу из 47 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Камчатку, Республику Крым, Донецкую Народную Республику, Херсонскую область – всего более 350 человек. Вице-губернатор Кировской области Андрей Лучинин обратился к участникам форума и Федеративного совета, отметив, что более половины регионов России "направили лучших журналистов на вятскую землю", и от имени губернатора Кировской области Александра Соколова поблагодарил их за то, что они "нашли возможность приехать и разделить радость юбилея города Кирова". "В рамках форума будут работать 15 образовательных и дискуссионных площадок. В программе – лекции, круглые столы, мастер-классы с участием известных в России и за рубежом журналистов, руководителей Союза журналистов РФ Владимира Соловьева, Владимира Касютина, Алексея Вишневского, Ашота Джазояна, Романа Серебряного и многих других", - подчеркивается в сообщении.
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россия, киров, кировская область, александр соколов, союз журналистов россии, соловьев владимир (журналист)
Кировская область, Россия, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Союз журналистов России, Соловьев Владимир (журналист)

Федеративный совет Союза журналистов России впервые пройдет в Кирове

© Фото : пресс-центр Правительства Кировской областиФедеративный совет Союза журналистов России в Кирове
Федеративный совет Союза журналистов России в Кирове - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : пресс-центр Правительства Кировской области
Федеративный совет Союза журналистов России в Кирове
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Федеративный совет Союза журналистов России состоится в Кирове 2 августа, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Заседание Федеративного совета СЖР впервые пройдет на региональной площадке. Событие приурочено к всероссийскому медиафоруму "На семи холмах", который стартовал в Кирове 1 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в год 650-летия вятской столицы Киров впервые принимает представителей СМИ сразу из 47 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Камчатку, Республику Крым, Донецкую Народную Республику, Херсонскую область – всего более 350 человек.
Вице-губернатор Кировской области Андрей Лучинин обратился к участникам форума и Федеративного совета, отметив, что более половины регионов России "направили лучших журналистов на вятскую землю", и от имени губернатора Кировской области Александра Соколова поблагодарил их за то, что они "нашли возможность приехать и разделить радость юбилея города Кирова".
«
"В рамках форума будут работать 15 образовательных и дискуссионных площадок. В программе – лекции, круглые столы, мастер-классы с участием известных в России и за рубежом журналистов, руководителей Союза журналистов РФ Владимира Соловьева, Владимира Касютина, Алексея Вишневского, Ашота Джазояна, Романа Серебряного и многих других", - подчеркивается в сообщении.
Киров - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Кировская областьРоссияКировКировская областьАлександр СоколовСоюз журналистов РоссииСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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