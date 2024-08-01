https://ria.ru/20240801/rossija-1963379244.html

Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко

Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024

Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко

Россия всегда готова к диалогу по глобальной безопасности, но на равных условиях и с учетом наших интересов, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:14

2024-08-01T11:14

2024-08-01T11:14

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия всегда готова к диалогу по глобальной безопасности, но на равных условиях и с учетом наших интересов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. "Мы всегда готовы к диалогу, мы всегда готовы к переговорам по глобальной безопасности, по другим важнейшим вопросам, представляющий интерес для всего мира. Но на равных условиях, с учетом наших национальных интересов, а не переговоры под диктат... Языком диктата с Россией нельзя разговаривать, мы никогда на это не пойдем", - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что Россия готова участвовать только в равноправном диалоге, который будет способствовать единой и неделимой безопасности для каждого государства и стабильности в мире в целом. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240524/peregovory-1948203414.html

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