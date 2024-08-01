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Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
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11:14 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/rossija-1963379244.html
Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко
Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко
Россия всегда готова к диалогу по глобальной безопасности, но на равных условиях и с учетом наших интересов, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:14
2024-08-01T11:14
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия всегда готова к диалогу по глобальной безопасности, но на равных условиях и с учетом наших интересов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. &quot;Мы всегда готовы к диалогу, мы всегда готовы к переговорам по глобальной безопасности, по другим важнейшим вопросам, представляющий интерес для всего мира. Но на равных условиях, с учетом наших национальных интересов, а не переговоры под диктат... Языком диктата с Россией нельзя разговаривать, мы никогда на это не пойдем&quot;, - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что Россия готова участвовать только в равноправном диалоге, который будет способствовать единой и неделимой безопасности для каждого государства и стабильности в мире в целом. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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В мире, Россия, Москва, Украина, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО, Безопасность
Россия готова к диалогу по глобальной безопасности, заявила Матвиенко

Матвиенко: РФ готова к диалогу по глобальной безопасности на равных условиях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия всегда готова к диалогу по глобальной безопасности, но на равных условиях и с учетом наших интересов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
«

"Мы всегда готовы к диалогу, мы всегда готовы к переговорам по глобальной безопасности, по другим важнейшим вопросам, представляющий интерес для всего мира. Но на равных условиях, с учетом наших национальных интересов, а не переговоры под диктат... Языком диктата с Россией нельзя разговаривать, мы никогда на это не пойдем", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия готова участвовать только в равноправном диалоге, который будет способствовать единой и неделимой безопасности для каждого государства и стабильности в мире в целом.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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