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Нагрузка на учителей в России увеличилась, заявили в РАНХиГС - РИА Новости, 01.08.2024
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03:27 01.08.2024 (обновлено: 10:56 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/ranhigs-1963335434.html
Нагрузка на учителей в России увеличилась, заявили в РАНХиГС
Нагрузка на учителей в России увеличилась, заявили в РАНХиГС - РИА Новости, 01.08.2024
Нагрузка на учителей в России увеличилась, заявили в РАНХиГС
Нагрузка на учителей в России увеличилась и продолжит расти в дальнейшем в связи с ростом численности школьников, решение данной проблемы потребует привлечения... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:27
2024-08-01T10:56
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Нагрузка на учителей в России увеличилась и продолжит расти в дальнейшем в связи с ростом численности школьников, решение данной проблемы потребует привлечения дополнительных финансов, заявили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС. "В период с 2016 по 2023 годы прирост численности школьников (+18,3%) не компенсировался соответствующим ростом числа классов (+8,7%) и учителей (+0,1%)", - говорится в сообщении, подготовленном на основе исследования Центра экономики непрерывного образования Президентской академии. Эксперты предупреждают, что рост нагрузки на учителей может снизить эффективность мер, направленных на повышение престижа профессии педагога. Решение проблемы избыточной нагрузки и наличия вакантных должностей в общеобразовательных организациях также потребует привлечения дополнительных финансовых ресурсов, отметили в академии. "В связи с ростом численности школьников, прогнозируемым до 2025 года, нагрузка на учителей и инфраструктуру возрастет. Предельная наполняемость классов будет достигаться быстрее, что, возможно, приведет к увеличению их числа и, соответственно, к дополнительной потребности в средствах, направляемых как на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, так и на совершенствование условий образовательной деятельности", - говорится в исследовании. После 2025 года демографическая нагрузка на систему общего образования в целом по России будет сокращаться, но необходимо учитывать возможный рост такой нагрузки на отдельных территориях, уточнили в академии.
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Нагрузка на учителей в России увеличилась, заявили в РАНХиГС

РАНХиГС: нагрузка на учителей в России увеличилась и продолжит расти

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель в классе школы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Нагрузка на учителей в России увеличилась и продолжит расти в дальнейшем в связи с ростом численности школьников, решение данной проблемы потребует привлечения дополнительных финансов, заявили РИА Новости в пресс-службе РАНХиГС.
«
"В период с 2016 по 2023 годы прирост численности школьников (+18,3%) не компенсировался соответствующим ростом числа классов (+8,7%) и учителей (+0,1%)", - говорится в сообщении, подготовленном на основе исследования Центра экономики непрерывного образования Президентской академии.
Эксперты предупреждают, что рост нагрузки на учителей может снизить эффективность мер, направленных на повышение престижа профессии педагога. Решение проблемы избыточной нагрузки и наличия вакантных должностей в общеобразовательных организациях также потребует привлечения дополнительных финансовых ресурсов, отметили в академии.
"В связи с ростом численности школьников, прогнозируемым до 2025 года, нагрузка на учителей и инфраструктуру возрастет. Предельная наполняемость классов будет достигаться быстрее, что, возможно, приведет к увеличению их числа и, соответственно, к дополнительной потребности в средствах, направляемых как на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, так и на совершенствование условий образовательной деятельности", - говорится в исследовании.
После 2025 года демографическая нагрузка на систему общего образования в целом по России будет сокращаться, но необходимо учитывать возможный рост такой нагрузки на отдельных территориях, уточнили в академии.
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