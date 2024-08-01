Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963561119.html
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге
Президент России Владимир Путин поблагодарил за верность присяге и долгу тех россиян, которые имеют отношение к службе. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:54
2024-08-01T23:57
здоровье - общество
россия
германия
берлин (город)
владимир путин
зелимхан хангошвили
роман селезнев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963559546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6616e921908ceee30f33bf4e3ca4d44b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за верность присяге и долгу тех россиян, которые имеют отношение к службе. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета. "Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала", - сказал Путин. Как отметил источник в одном из российских компетентных ведомств, в числе вернувшихся граждан: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин а также несовершеннолетние дети. Кроме того, в Россию вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ Вадим Соколоы, известный под фамилией Красиков. Высший суд Берлина 15 декабря признал его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двух российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
россия
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963559546_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ee35df53c4e8fe6cbc5639b1b637979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, германия, берлин (город), владимир путин, зелимхан хангошвили, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Здоровье - Общество, Россия, Германия, Берлин (город), Владимир Путин, Зелимхан Хангошвили, Роман Селезнев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге

Путин поблагодарил за верность присяге россиян, которые имеют отношение к службе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссия и страны Запада провели обмен заключенными
Россия и страны Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Россия и страны Запада провели обмен заключенными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за верность присяге и долгу тех россиян, которые имеют отношение к службе.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета.
Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
Вчера, 15:09
"Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала", - сказал Путин.
Как отметил источник в одном из российских компетентных ведомств, в числе вернувшихся граждан: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин а также несовершеннолетние дети. Кроме того, в Россию вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ Вадим Соколоы, известный под фамилией Красиков.
Высший суд Берлина 15 декабря признал его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двух российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Вчера, 19:35
 
Здоровье - ОбществоРоссияГерманияБерлин (город)Владимир ПутинЗелимхан ХангошвилиРоман СелезневФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала