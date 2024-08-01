https://ria.ru/20240801/putin-1963561119.html
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге
Президент России Владимир Путин поблагодарил за верность присяге и долгу тех россиян, которые имеют отношение к службе. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:54
2024-08-01T22:54
2024-08-01T23:57
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за верность присяге и долгу тех россиян, которые имеют отношение к службе. Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Путин в четверг встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета. "Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала", - сказал Путин. Как отметил источник в одном из российских компетентных ведомств, в числе вернувшихся граждан: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин а также несовершеннолетние дети. Кроме того, в Россию вернулся находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин РФ Вадим Соколоы, известный под фамилией Красиков. Высший суд Берлина 15 декабря признал его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил к пожизненному заключению. Защита настаивала на недостаточности доказательной базы. Приговор привел к реакции правительства ФРГ, оно выслало двух российских дипломатов, Москва ответила тем же. Как заявляли в МИД РФ, Россия решительно отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, россия, германия, берлин (город), владимир путин, зелимхан хангошвили, роман селезнев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Здоровье - Общество, Россия, Германия, Берлин (город), Владимир Путин, Зелимхан Хангошвили, Роман Селезнев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Путин поблагодарил вернувшихся россиян за верность долгу и присяге
Путин поблагодарил за верность присяге россиян, которые имеют отношение к службе