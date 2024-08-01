https://ria.ru/20240801/putin-1963402277.html
Путин примет с докладом главу Мордовии
Путин примет с докладом главу Мордовии - РИА Новости, 01.08.2024
Путин примет с докладом главу Мордовии
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он примет с докладом главу Мордовии Артема Здунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:27
2024-08-01T12:27
2024-08-01T12:27
россия
артем здунов
дмитрий песков
владимир путин
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он примет с докладом главу Мордовии Артема Здунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле, сегодня день насыщенный, но в основном закрытые встречи, их много. Будет и региональный аспект сегодня в рабочем графике президента, с докладом у него будет глава Мордовии Артем Здунов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240719/mordovija-1960682150.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем здунов, дмитрий песков, владимир путин, республика мордовия
Россия, Артем Здунов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Республика Мордовия
Путин примет с докладом главу Мордовии
Песков: Путин в четверг примет с докладом главу Мордовии Здунова