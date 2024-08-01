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Путин примет с докладом главу Мордовии - РИА Новости, 01.08.2024
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12:27 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/putin-1963402277.html
Путин примет с докладом главу Мордовии
Путин примет с докладом главу Мордовии - РИА Новости, 01.08.2024
Путин примет с докладом главу Мордовии
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он примет с докладом главу Мордовии Артема Здунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:27
2024-08-01T12:27
россия
артем здунов
дмитрий песков
владимир путин
республика мордовия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он примет с докладом главу Мордовии Артема Здунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле, сегодня день насыщенный, но в основном закрытые встречи, их много. Будет и региональный аспект сегодня в рабочем графике президента, с докладом у него будет глава Мордовии Артем Здунов", - сказал Песков журналистам.
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россия, артем здунов, дмитрий песков, владимир путин, республика мордовия
Россия, Артем Здунов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Республика Мордовия
Путин примет с докладом главу Мордовии

Песков: Путин в четверг примет с докладом главу Мордовии Здунова

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он примет с докладом главу Мордовии Артема Здунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Кремле, сегодня день насыщенный, но в основном закрытые встречи, их много. Будет и региональный аспект сегодня в рабочем графике президента, с докладом у него будет глава Мордовии Артем Здунов", - сказал Песков журналистам.
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РоссияАртем ЗдуновДмитрий ПесковВладимир ПутинРеспублика Мордовия
 
 
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