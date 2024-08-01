https://ria.ru/20240801/putin-1963402277.html

Путин примет с докладом главу Мордовии

Путин примет с докладом главу Мордовии - РИА Новости, 01.08.2024

Путин примет с докладом главу Мордовии

Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он примет с докладом главу Мордовии Артема Здунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:27

2024-08-01T12:27

2024-08-01T12:27

россия

артем здунов

дмитрий песков

владимир путин

республика мордовия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, он примет с докладом главу Мордовии Артема Здунова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Кремле, сегодня день насыщенный, но в основном закрытые встречи, их много. Будет и региональный аспект сегодня в рабочем графике президента, с докладом у него будет глава Мордовии Артем Здунов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240719/mordovija-1960682150.html

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россия, артем здунов, дмитрий песков, владимир путин, республика мордовия