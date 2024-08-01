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Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений - РИА Новости, 01.08.2024
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11:12 01.08.2024 (обновлено: 11:33 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963378998.html
Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений
Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с Российской академией наук (РАН) рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:12
2024-08-01T11:33
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий красников
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с Российской академией наук (РАН) рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере применения средств защиты растений для новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. "Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования в части, касающейся применения средств защиты растений для новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - сказано в поручении главы государства. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Геннадий Красников, срок - до 30 октября 2024 года. В ходе заседания Совета по науке и образованию в июне 2024 года директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова выступила с предложением внедрить закон о защите растений, президент России согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Красников, Российская академия наук, Общество
Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений

Путин поручил разработать закон о защите растений для новых сортов и гибридов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с Российской академией наук (РАН) рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере применения средств защиты растений для новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования в части, касающейся применения средств защиты растений для новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - сказано в поручении главы государства.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Геннадий Красников, срок - до 30 октября 2024 года.
В ходе заседания Совета по науке и образованию в июне 2024 года директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова выступила с предложением внедрить закон о защите растений, президент России согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать.
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинГеннадий КрасниковРоссийская академия наукОбщество
 
 
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