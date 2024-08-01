https://ria.ru/20240801/putin-1963378998.html

Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений

Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил усовершенствовать закон о защите растений

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с Российской академией наук (РАН) рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:12

2024-08-01T11:12

2024-08-01T11:33

россия

владимир путин

михаил мишустин

геннадий красников

российская академия наук

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ совместно с Российской академией наук (РАН) рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере применения средств защиты растений для новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. "Правительству Российской Федерации совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правового регулирования в части, касающейся применения средств защиты растений для новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - сказано в поручении главы государства. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Российской академии наук Геннадий Красников, срок - до 30 октября 2024 года. В ходе заседания Совета по науке и образованию в июне 2024 года директор Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова выступила с предложением внедрить закон о защите растений, президент России согласился с тем, что вопрос о создании закона о защите растений необходимо проработать.

https://ria.ru/20231109/nauka-1908167291.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий красников, российская академия наук, общество