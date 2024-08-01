https://ria.ru/20240801/putin-1963366806.html

Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах

Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах

Президент России Владимир Путин поручил включить в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:23

2024-08-01T10:23

2024-08-01T10:41

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... обеспечить включение в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/putin-1937088267.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование