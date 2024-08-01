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Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах
Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах
Президент России Владимир Путин поручил включить в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:23
2024-08-01T10:23
2024-08-01T10:41
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ... обеспечить включение в национальный проект "Молодежь и дети" мероприятий, направленных на повышение качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил повысить качество преподавания математики и химии в школах
Путин поручил через нацпроект улучшить преподавание математики и химии