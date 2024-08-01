https://ria.ru/20240801/pominov-1963493650.html

Иван Поминов: технология контроля неба показала эффективность

Иван Поминов: технология контроля неба показала эффективность - РИА Новости, 01.08.2024

Иван Поминов: технология контроля неба показала эффективность

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" завершился в июле на Сахалине. Участники смогли посоревноваться в запуске беспилотников, проверке... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:24

2024-08-01T17:24

2024-08-01T17:24

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалин

россия

сахалинская область

беспилотники

дроны

высокоточные комплексы

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Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024" завершился в июле на Сахалине. Участники смогли посоревноваться в запуске беспилотников, проверке дронов на способность выполнять задачи без человека. Группа ФТК (АО "ФТК") совместно с коллегами из 18 предприятий развернула полноценный Региональный ситуационный центр для контроля использования воздушного пространства беспилотниками. Об этом, а также о работе технологии контроля неба, пилотировании и безопасности БПЛА, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления Группы ФТК Иван Поминов.- Иван Алексеевич, на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" Группа ФТК впервые продемонстрировала работу технологии контроля неба. Что это за решение и почему его считают важным для государства?- Мы впервые протестировали более 30 технических решений для контроля за БПЛА, собрав более 54 часов полетной информации. Для мероприятия такого формата – это много. Изначально мы планировали лишь показать технические возможности современных российских комплексов противодействия дронам. В итоге совместно с коллегами из 18 предприятий мы развернули на Сахалине полноценный Региональный ситуационный центр для контроля использования воздушного пространства беспилотниками.Уже в ближайшие годы в рамках реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в нашей стране должны подняться в небо тысячи новых российских БПЛА различного назначения. Многие из них будут иметь массу более 30 килограмм. Для их безопасного использования потребуется создать специальную инфраструктуру на территории всех регионов нашей страны.Большинство беспилотников будут летать на малых высотах и с использованием специально выделенных для этого взлетно-посадочных площадок. Сегодня единственным официальным регулятором в этой сфере является Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД), но она исторически имеет опыт работы только с пилотируемой авиацией.- На интенсиве к вам обратилась Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) с предложением протестировать имеющиеся решения. Что необходимо для пилотирования БПЛА?- Для управления тысячами БПЛА в воздушном пространстве потребуется оборудование, которое значительно отличается от того, что используется сегодня для диспетчеризации гражданских, военных и специальных воздушных судов. Это новые радиолокационые и оптоэлектронные системы, системы контроля воздушного пространства, связи с диспетчером и внешним пилотом, а также большое количество новых специалистов.Решения для выполнения всех этих задач уже есть на российском рынке и хорошо знакомы нашей компании по другим проектам. Но почти все они новые, требуют дополнительной проверки и более гибкой интеграции в единую систему. Поэтому, когда к нам обратилась Платформа Национальной технологической инициативы с предложением протестировать имеющиеся решения на "Архипелаг 2024", мы с интересом приняли его.- Почему раньше никто не проводил тестирования этой технологии на практике и почему именно ваша компания взялась за решение этой задачи?- Причин несколько. Во-первых, закрытие полетных зон в ряде регионов России. Производители были вынуждены ограничить тестирование своих технологий площадками закрытых испытательных полигонов и аэродромов. Во-вторых, многие производители предпочитают самостоятельно тестировать свое оборудование и неохотно идут на его интеграцию с системами прямых конкурентов.Активная поддержка проекта командой НТИ, администрацией Сахалинской области и руководством компаний-производителей позволила нам подтвердить на практике эффективность работы комплексов обнаружения, сопровождения и подавления беспилотников в единой системе.- Как осуществляется безопасность полетов БПЛА?- На аэродроме "Пушистый" мы смогли в режиме реального времени контролировать полеты не только БПЛА, но и всех воздушных судов в небе над Южно-Сахалинском. Сделать это удалось благодаря интеграции нашего оборудования с комплексом средств автоматизации планирования использования воздушного пространства Регионального центра единой системы (РЦ ЕС) ОрВД (города Хабаровск).Для обеспечения безопасности полетов беспилотников мы организовали ежедневный обмен планово-диспетчерской информацией о местных и временных режимах, запретных зонах и ограничениях. В целом, мы увидели высокую эффективность работы технологии контроля неба и уже сегодня можем говорить о возможности дальнейшего внедрения системы в границах Сахалинской области.- Каким может быть дальнейшее развитие проекта?- Следующий этап – масштабирование. На Сахалине мы показали возможность работы технологии в рамках отдельного региона. Теперь нужно понять, какая поддержка потребуется проекту для внедрения и масштабирования на всей территории России.Протестированная на Сахалине технология в перспективе позволит операторам и производителям беспилотных систем легально осуществлять полеты на всей территории страны, с соблюдением всех требований безопасности.Кроме того, опыт, полученный производителями систем защиты от БПЛА на Сахалине, позволит скорректировать существующие модели угроз от противоправного применения беспилотников и выработать новые решения для защиты объектов промышленной и критической инфраструктуры страны.- По информации организаторов, Группа ФТК не только координировала работу оборудования, но и отслеживала его эффективность. Зачем это было нужно?- Сегодня в России отсутствуют единая система сертификации систем защиты от БПЛА и официальный орган, курирующий проведение подобных работ. Государственные и частные заказчики могут лишь верить на слово производителям оборудования, принимая на себя все риски, связанные с его эффективностью.Нашей задачей было выявить уязвимости систем обнаружения, сопровождения и подавления БПЛА. Для этого мы использовали сертифицированный программно-аппаратный комплекс "Панорама-А500", который помог нам собрать большой объем информации об особенностях взаимодействия различных комплексов в эфире, а также выявить ошибки в их работе.Так, например, у одного из производителей отображалась некорректная информация об отключении оборудования, а мы четко видели, что оно продолжает работать в эфире. Проблему быстро решили.В перспективе, собранная информация будет очень востребована для представителей служб безопасности предприятий, частных охранных организаций и силовых ведомств, а также при построении собственных систем защиты от БПЛА. И мы обязательно поделимся ей с нашими заказчиками.- В рамках программы "Архипелага" вы проводили семинары для частных и государственных заказчиков. Расскажите об этом подробнее.- Одна из проблем, с которой регулярно сталкиваются заказчики систем защиты от беспилотников – это отсутствие необходимых компетенций сотрудников для формирования технического задания. Официально принятого стандарта в этом вопросе пока нет, но есть четкое понимание существующих и перспективных требований к системам защиты БПЛА.Вместе с коллегами из НТИ мы организовали специальные семинары для государственных и частных заказчиков, где подробно знакомили их с актуальными методами оценки уязвимостей, определения моделей угроз, а также современными техническими решениями для обнаружения, сопровождения и подавления БПЛА. В этом же помещении находились и действующие образцы оборудования, что позволило нам совместить теоретические и практические занятия.По итогам мероприятия более 100 человек получили сертификаты о прохождении семинаров. Интерес к ним есть, поэтому с октября 2024 года мы будем проводить такие семинары на регулярной основе.- На "Архипелаге" ваша компания представила Комплексную систему защиты для железнодорожных составов и станций от дронов. Что это за проект?- Мы отчетливо видим, что объекты железнодорожного транспорта все чаще становится целями атак с помощью БПЛА. Проблема охватывает большое количество приграничных регионов, и мы понимаем, что потребность в комплексной защите подобных объектов уже есть.Для решения этой проблемы мы открыли собственный НИОКР "Комплексная система интегрированной защиты для железнодорожных составов и станций от БПЛА". Мы создаем эффективную экосистему для обнаружения и подавления беспилотников, представляющих потенциальную угрозу движущимся пассажирским и грузовым составам, персоналу и оборудованию на железнодорожных станциях. Дальнейшая задача – обеспечить безопасность дорожно-транспортной инфраструктуры страны.Решение будет включать в себя три блока: обеспечения безопасности составов грузового и пассажирского назначения, обеспечения безопасности вокзалов и железнодорожных станций и ситуационный центр для сбора и обработки информации. Их проектирование уже началось на базе недавно созданных НТЦ "Валдай" и НТЦ "Ушкуйник" в Новгородской области.- На площадке "Архипелаг 2024" вы подписали соглашение о сотрудничестве с АО "ЦКБА". В чем важность подобного сотрудничества для вас?- Чтобы отвечать на вызовы времени уже недостаточно быть только интегратором оборудования. Необходимо участвовать в его разработке, постоянно актуализируя с производителями возможные модели угроз. Именно поэтому мы активно развиваем более тесное сотрудничество с компаниями–производителями систем безопасности.Вместе с Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (АО "ЦКБА", входит в холдинг "Высокоточные комплексы" ГК Ростех) мы подписали меморандум о стратегическом партнерстве для реализации совместных проектов в области радиолокации и систем контроля воздушного пространства.Ранее на аэродроме "Пушистый" наши коллеги из ЦКБА успешно продемонстрировали работу системы контроля воздушного пространства (СКВП), способную одновременно отслеживать несколько десятков беспилотников и иных малоразмерных целей, в том числе малой авиации. Сегодня мы уже имеем ряд заказов на внедрение подобной системы для защиты объектов промышленной и критической инфраструктуры от атак с воздуха.

https://ria.ru/20240724/selkhozdrony-1961484768.html

https://ria.ru/20240717/dron-1960271092.html

https://ria.ru/20240717/barery-1960266299.html

https://ria.ru/20240717/ekosistema-1960268362.html

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Артем Смирнов

технологии, сахалин, россия, сахалинская область, беспилотники, дроны, высокоточные комплексы