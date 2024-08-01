Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/peterburg-1963522618.html
В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку
В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку - РИА Новости, 01.08.2024
В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку
Мужчина, выстреливший из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Петербурге, заключен под стражу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:07
2024-08-01T19:07
происшествия
санкт-петербург
колпино
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, выстреливший из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Петербурге, заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу в Telegram-канале. "Сегодня в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о задержании выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке, инцидент произошел 25 июля. В результате выстрела у девочки обнаружили ушибленную рану груди. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Стрелявшим оказался неработающий 47-летний уроженец Петербурга.
https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html
санкт-петербург
колпино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, колпино, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпино, Россия
В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку

В Петербурге заключили под стражу мужчину, выстрелившего в девочку из пневматики

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, выстреливший из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Петербурге, заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу в Telegram-канале.
"Сегодня в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о задержании выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке, инцидент произошел 25 июля. В результате выстрела у девочки обнаружили ушибленную рану груди. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Стрелявшим оказался неработающий 47-летний уроженец Петербурга.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Петербурге мужчина дважды выстрелил из пневматики в прохожего
15 июня, 15:27
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпиноРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала