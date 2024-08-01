https://ria.ru/20240801/peterburg-1963522618.html

В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку

В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку - РИА Новости, 01.08.2024

В Петербурге заключили под стражу мужчину, стрелявшего в девочку

Мужчина, выстреливший из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Петербурге, заключен под стражу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:07

2024-08-01T19:07

2024-08-01T19:07

происшествия

санкт-петербург

колпино

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Мужчина, выстреливший из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке в Колпино в Петербурге, заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу в Telegram-канале. "Сегодня в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о задержании выстрелившего из пневматического пистолета в 10-летнюю девочку на детской площадке, инцидент произошел 25 июля. В результате выстрела у девочки обнаружили ушибленную рану груди. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Стрелявшим оказался неработающий 47-летний уроженец Петербурга.

https://ria.ru/20240615/strelyavshiy-1953121547.html

санкт-петербург

колпино

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происшествия, санкт-петербург, колпино, россия