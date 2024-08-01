https://ria.ru/20240801/peterburg-1963367555.html

В Петербурге пассажир автобуса разбил лобовое стекло скейтбордом

В Петербурге пассажир автобуса разбил лобовое стекло скейтбордом - РИА Новости, 01.08.2024

В Петербурге пассажир автобуса разбил лобовое стекло скейтбордом

Полиция Санкт-Петербурга ищет пассажира автобуса, который разбил лобовое стекло машины скейтбордом после конфликта с водителем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:26

2024-08-01T10:26

2024-08-01T12:26

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет пассажира автобуса, который разбил лобовое стекло машины скейтбордом после конфликта с водителем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "По прибытии на место происшествия полицейскими было установлено, что около 9:30 неизвестный устроил скандал с водителем автобуса из-за того, что тот не остановился на нужной ему остановке, после чего вышел и бросил свой скейтборд в лобовое стекло автобуса, разбив его, и скрылся с места происшествия", – уточнили в ведомстве.Инцидент произошел накануне. В полицию Курортного района обратился водитель автобуса № 211Э, который рассказал, что на остановке у дома 64 на улице Володарского в Сестрорецке неизвестный разбил лобовое стекло. Буйного пассажира ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231007/proisshestvie-1901226684.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, санкт-петербург, россия