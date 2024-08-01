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В Петербурге пассажир автобуса разбил лобовое стекло скейтбордом
В Петербурге пассажир автобуса разбил лобовое стекло скейтбордом - РИА Новости, 01.08.2024
В Петербурге пассажир автобуса разбил лобовое стекло скейтбордом
Полиция Санкт-Петербурга ищет пассажира автобуса, который разбил лобовое стекло машины скейтбордом после конфликта с водителем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:26
2024-08-01T10:26
2024-08-01T12:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет пассажира автобуса, который разбил лобовое стекло машины скейтбордом после конфликта с водителем, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "По прибытии на место происшествия полицейскими было установлено, что около 9:30 неизвестный устроил скандал с водителем автобуса из-за того, что тот не остановился на нужной ему остановке, после чего вышел и бросил свой скейтборд в лобовое стекло автобуса, разбив его, и скрылся с места происшествия", – уточнили в ведомстве.Инцидент произошел накануне. В полицию Курортного района обратился водитель автобуса № 211Э, который рассказал, что на остановке у дома 64 на улице Володарского в Сестрорецке неизвестный разбил лобовое стекло. Буйного пассажира ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20231007/proisshestvie-1901226684.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге пассажир автобуса разбил лобовое стекло скейтбордом
Петербуржец, поскандалив с водителем автобуса, разбил лобовое стекло скейтбордом