Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной
Матвиенко: Россия пойдет на переговоры, если получит гарантии нацбезопасности
© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но пойдет на них, если получит гарантии обеспечения национальной безопасности и суверенитета РФ.
"Мы готовы к переговорам, если мы будем точно иметь гарантии, что это не очередное отвлечение нас от достижения наших целей, если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения.
Она напомнила, что эти условия озвучил президент России.
"На этих условиях мы готовы вести переговоры", - заключила Матвиенко.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.