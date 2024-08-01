https://ria.ru/20240801/peregovory-1963370405.html

Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной

Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но пойдет на них, если получит гарантии обеспечения... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:41

2024-08-01T10:41

2024-08-01T11:25

специальная военная операция на украине

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валентина матвиенко

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но пойдет на них, если получит гарантии обеспечения национальной безопасности и суверенитета РФ. "Мы готовы к переговорам, если мы будем точно иметь гарантии, что это не очередное отвлечение нас от достижения наших целей, если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения. Она напомнила, что эти условия озвучил президент России. "На этих условиях мы готовы вести переговоры", - заключила Матвиенко. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963368576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, нато