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Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:41 01.08.2024 (обновлено: 11:25 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/peregovory-1963370405.html
Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной
Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но пойдет на них, если получит гарантии обеспечения... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:41
2024-08-01T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но пойдет на них, если получит гарантии обеспечения национальной безопасности и суверенитета РФ. "Мы готовы к переговорам, если мы будем точно иметь гарантии, что это не очередное отвлечение нас от достижения наших целей, если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения. Она напомнила, что эти условия озвучил президент России. "На этих условиях мы готовы вести переговоры", - заключила Матвиенко. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963368576.html
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html
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в мире, россия, украина, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной

Матвиенко: Россия пойдет на переговоры, если получит гарантии нацбезопасности

© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но пойдет на них, если получит гарантии обеспечения национальной безопасности и суверенитета РФ.
"Мы готовы к переговорам, если мы будем точно иметь гарантии, что это не очередное отвлечение нас от достижения наших целей, если будут жесткие гарантии, обозначенные Россией, обеспечения национальной безопасности и суверенитета Российской Федерации, гарантии и готовности в случае подписания мирных соглашений их выполнения.
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Она напомнила, что эти условия озвучил президент России.
"На этих условиях мы готовы вести переговоры", - заключила Матвиенко.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФНАТО
 
 
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