https://ria.ru/20240801/obmen-1963536343.html
Вернувшиеся на родину россияне пройдут медобследование, заявил источник
Вернувшиеся на родину россияне пройдут медобследование, заявил источник - РИА Новости, 01.08.2024
Вернувшиеся на родину россияне пройдут медобследование, заявил источник
Вернувшиеся на родину россияне пройдут полное медицинское обследование, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:12
2024-08-01T20:12
2024-08-01T23:58
здоровье - общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшиеся на родину россияне пройдут полное медицинское обследование, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Все вернувшиеся в Россию, прежде всего, пройдут полное медицинское обследование", - сказал источник.
https://ria.ru/20240801/peskov-1963506042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Вернувшиеся на родину россияне пройдут медобследование, заявил источник
Вернувшиеся на родину россияне пройдут полное медицинское обследование